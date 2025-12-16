Volpi: “Riapertura di viale San Sisto, un segnale positivo. Ma certe scelte andavano fatte prima e con più ascolto”

Perugia, 16 dicembre 2025 – “La riapertura di viale San Sisto, annunciata ieri dall’Amministrazione comunale, è un segnale importante per il quartiere, soprattutto in un momento delicato come quello natalizio. È una decisione giusta, che abbiamo auspicato pubblicamente con forza già nelle scorse settimane, raccogliendo le preoccupazioni e le richieste di commercianti e residenti”.

Lo dichiara il consigliere comunale Nicola Volpi, che ricorda come, già da tempo, avesse invitato l’Amministrazione a valutare seriamente la possibilità di riaprire almeno parzialmente il viale in occasione delle festività, così da alleviare il peso dei disagi sulle attività economiche e sulla viabilità locale.

“Questa proposta, avanzata attraverso i media e in diverse sedi pubbliche, si affiancava a un ordine del giorno presentato lo scorso aprile, con cui chiedevo interventi urgenti e concreti per limitare l’impatto dei cantieri: tra questi, anche l’accelerazione dei lavori attraverso turni straordinari, la trasparenza nella comunicazione e misure di ristoro per i commercianti. All’epoca, la maggioranza decise di respingere quelle proposte. Ma oggi, a distanza di mesi, vediamo che sono state tutte adottate. È la dimostrazione che, al di là delle bandiere, servirebbe più ascolto e meno pregiudizio”.

Volpi sottolinea anche come il tema della partecipazione reale rimanga aperto: “È evidente, anche dai commenti di tanti cittadini e commercianti sui social, che in questi mesi si è parlato molto di ascolto ma si è praticato poco. Le difficoltà sono state tante e chi lavora nel viale si è spesso sentito lasciato solo”.