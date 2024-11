“Vivi il Natale a Gualdo Tadino 2024”, da domenica 1 dicembre con l’accensione delle luminarie, mentre l’anteprima ci sarà il 30 novembre con l’evento “Divino in Vino”

Presentato “Vivi il Natale a Gualdo Tadino 2024”: luci, suoni, tradizioni, personaggi e colori animeranno dal prossimo 1 dicembre, per oltre un mese, la città con un ricco cartellone di eventi natalizi.

La presentazione ufficiale del programma, composto da oltre 60 eventi natalizi di vario genere organizzati dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con Associazioni, Attività Economiche e Commerciali, Polo Museale, Artisti locali e scuole, si è svolta nella mattinata di martedì 19 novembre in Sala Consiliare presso il Municipio con la presenza del Sindaco, Massimiliano Presciutti, della Giunta Comunale e dell’Assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi.

“La novità più bella ed importante di quest’anno -Ha dichiarato il Sindaco, Massimiliano Presciutti – è che il cartellone di eventi invernali 2024 è frutto del forte spirito di collaborazione tra tante parti, in particolare con gli esercizi commerciali del centro e non solo. Questo si può notare anche nel logo scelto di “Vivi il Natale a Gualdo Tadino 2024”, semplice e d’impatto, che è contornato da tutti gli esercizi commerciali che hanno supportato il ricco cartellone di iniziative che partirà ufficialmente il prossimo 1 dicembre, con un’anteprima il 30 novembre.

Siamo soddisfatti di avere nel prossimo mese e mezzo nella nostra città tanti eventi differenti per un pubblico che va da 0 a 100 anni ed invitiamo i cittadini gualdesi e i visitatori di fuori Gualdo a venirci a trovare”.

Con un calendario ricco e variegato, il Comune di Gualdo Tadino, in collaborazione con le associazioni locali e le realtà del territorio, ha pensato a un’offerta di iniziative che spaziano dalla casa di Babbo Natale, agli spettacoli teatrali, dalle attività per bambini alle escursioni, creando così un’atmosfera unica e suggestiva per grandi e piccini. L’inizio ufficiale di “Vivi il Natale a Gualdo Tadino 2024” si terrà domenica 1 dicembre con l’accensione delle luminarie, mentre l’anteprima ci sarà il 30 novembre con l’evento “Divino in Vino”. Ecco nel dettaglio gli appuntamenti principali che animeranno il periodo natalizio a Gualdo Tadino:

30 novembre “Divino in Vino”

-Orario: 20.00

– Location:Taverna San Martino

Inizia il calendario natalizio con un evento enogastronomico organizzato da AIS Umbria e Baccus: una serata dedicata alla degustazione di vini pregiati e prodotti tipici locali.

1 dicembre: Coro Sarabanda e Accensione Luminarie

-Orario: 16.45

-Location: Chiesa San Francesco e Centro Storico

7-8-14-15-21-22-24-25-26 dicembre: Casa di Babbo Natale

Dal 7 dicembre, la Rocca Flea, apre le porte alla tanto attesa Casa di Babbo Natale, con attività per bambini come la creazione di letterine e palline natalizie, e l’animazione a cura della scuderia “La Casa degli Angeli” con il salto della sella. Dalle 16.00 alle 19.00, piccoli e grandi potranno vivere la magia del Natale con Babbo Natale e i suoi elfi.

Eventi da non perdere:

-Firma Patto Educativo (1 dicembre, Municipio, 15.00)

– Presepe artistico (1 dicembre, Piazza Soprammuro, 16.15)

– Esibizioni di danza della scuola Umbra Ballet (1 dicembre, Piazza Martiri, 18.00)

– Spettacolo teatrale “Shakespeare Juke Box”(13 dicembre, Teatro Don Bosco, 21.00)

– Concerto del tenore Edoardo Milletti (20 dicembre, Teatro Talia, 21.00)

– Spettacolo di Natività (21 dicembre, Teatro Don Bosco, 17.00)

– Presepe vivente “Venite Adoremus” (dal 25-26 dicembre 2024; 1-6 gennaio 2025, Orto Istituto Bambin Gesù, 18.00)

-Presepe San Giuseppe Artigiano (22-25-26-27-28-29-30 Dicembre e 1-4-5-6 Gennaio, San Giuseppe Artigiano dalle ore 15 alle 18,30)

-Presepe Santuario Divino Amore (dall’8 dicembre al 15 gennaio, Santuario Divino Amore, Aperto Sabato e Domenica)

Speciale per i più piccoli:

Laboratori creativi, animazioni e la visita di personaggi del mondo Disney, tra cui Elsa e Anna, e il Grinch, renderanno il periodo natalizio ancora più speciale. Tra gli appuntamenti in programma, segnaliamo “La magia di Babbo Natale” (21 dicembre), dove i bambini potranno vivere esperienze indimenticabili, e “Il Grinch” il 22 dicembre, con un laboratorio creativo a tema.

Eventi sportivi e di solidarietà:

– Tornei e escursioni: dall’evento cestistico “Stelle a Canestro” (artisti, sportivi e giornalisti sfideranno le vecchie glorie del Basket Gualdo) del 18 dicembre alle ore 20 presso il Palazzetto dello Sport, al Torneo Black Mamba sempre al Palazzetto dello Sport (27 dicembre), alle escursioni organizzate dal Cai e dallo Sci Club Valsorda, gli amanti dello sport troveranno occasioni per stare insieme in un clima festivo.

Altri Eventi:

Gualdo Tadino festeggerà con il Concerto della Banda Musicale (5 gennaio, Teatro Talia, 21.00) seguirà poi la tradizionale Befana dei Vigili del Fuoco in Centro Storico (6 gennaio, 16.00), un appuntamento imperdibile per grandi e piccini, e gli appuntamenti si concluderanno il 15 gennaio 2025 con le celebrazioni del Beato Angelo.

Il programma potrebbe subire variazioni a causa delle condizioni climatiche, come avviene per gli eventi organizzati da **Cai, Sci Club Valsorda, Vivere Valsorda e Valsorda Tour**.

“Ringrazio – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, Gabriele Bazzucchi – le 60 attività commerciali e tutti gli altri soggetti che hanno collaborato alla realizzazione di questo calendario di eventi invernali. Un cartellone di iniziative che si chiamerà “Vivi il Natale a Gualdo Tadino” e che è frutto di tre riunioni effettuate nelle scorse settimane con gli operatori commerciali, le scuole, il Polo Museale, il mondo sociale e sportivo di tutta la città e di cui siamo molto soddisfatti dal punto di vista partecipativo e del forte spirito collaborativo.

Nel claim “vivi il Natale a Gualdo Tadino”, vivere è un verbo che è stato scelto non a caso ma che è la sintesi di quello che ci auguriamo gualdesi e turisti possano fare nel prossimo mese e mezzo: ossia vivere la nostra città e le tante iniziative che ci saranno.

Un calendario di iniziative, adatto ad ogni generazione, che partirà con l’evento di anteprima del 30 Novembre “Divino in Vino”, passerà per l’inaugurazione ufficiale del 1 Dicembre con l’accensione delle luminarie e che si concluderà il 15 gennaio 2025 con le celebrazioni inerenti il Beato Angelo.

Ringrazio, quindi, di nuovo tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di “Vivi il Natale a Gualdo Tadino 2024” e invito tutti quanti a venirci a trovare nella nostra città”.

Per maggiori informazioni sugli eventi, consultare il sito ufficiale del Comune di Gualdo Tadino o seguire le pagine social dell’ente.