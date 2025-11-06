Vivi Collestrada: degustazioni, make-up e la magia della Casa dei sogni

Tante le iniziative in programma fino al prossimo 23 novembre 2025

Collestrada (Perugia), 6 novembre 2025 – Il Centro Commerciale Collestrada si prepara a vivere un novembre all’insegna delle emozioni, del gusto e della bellezza, con un ricco programma di iniziative pensate per continuare a festeggiare i suoi 28 anni di attività. Un traguardo importante che sarà celebrato insieme ai clienti, protagonisti di esperienze uniche e coinvolgenti.

Si comincia nel weekend dell’8 e 9 novembre dalle ore 16 con un appuntamento dedicato ai sapori autentici dell’autunno: vino novello e bruschette all’olio saranno offerti in degustazione gratuita, per regalare a tutti un momento di convivialità e piacere.

Il fine settimana successivo sarà dedicato alla bellezza. Sabato 15 novembre sono in programma consulenze smart di armocromia con Lucia Ferracci con sedute di make up gratuite (15 minuti), realizzate in collaborazione con Douglas. Domenica 16 novembre si replicherà l’attività di consulenze smart con l’armocromista. Le sedute (previste dalle ore 16 in entrambe le giornate) dovranno essere prenotate chiamando gli uffici di direzione del Centro al numero: 075/8420434.

Ma le iniziative non finiscono qui. Fino al 23 novembre sarà ancora possibile visitare “La Casa dei sogni”, una straordinaria installazione esperienziale pensata per far sognare grandi e piccini, situata davanti all’ingresso del Centro Commerciale. Oltre 130 metri quadrati di ambienti colorati e interattivi, dove ogni visitatore potrà immergersi in un percorso fatto di creatività, gioco e fantasia. Un’esperienza inclusiva, pensata per tutti, dai 0 ai 99 anni.

Entrare nella Casa è semplice: basta scaricare il coupon d’ingresso disponibile per tutti gli iscritti alla community del Centro, oppure presentare uno o più scontrini cumulabili per un valore minimo di 50,00 euro. Un modo per premiare la fedeltà dei clienti e offrire loro un momento speciale.

Tutte le informazioni sulle iniziative sono disponibili sul sito ufficiale www.collestrada.it e sui canali social del Centro.