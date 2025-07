Vitali (Fdi),”Aeroporto, 600mila passeggeri: frutto lavoro giunta Tesei”

Il Coordinatore perugino di “Fratelli d’Italia” Filippo Vitali, a margine della conferenza stampa di RyanAir presso l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria-Perugia San Francesco d’Assisi e presente la Governatrice Proietti, interviene sui risultati ottenuti in termini di numero di passeggeri trasportati dal vettore irlandese.

Aver raggiunto la quota di 600.000 passeggeri è risultato certamente non scontato e sicuramente importante, ma questo deve essere solo un passaggio verso numeri ancora più gratificanti. Se da un lato viene “certificata” la bontà del lavoro di programmazione ed investimento della precedente Giunta Tesei, dall’altro queste cifre devono costituire per la Governatrice Proietti un impegno forte – anche in termini finanziari – per poter rendere l’Aeroporto di Perugia ed Assisi un concreto volano per l’economia umbra

Il Coordinatore di FDI, nell’occasione, interviene anche sul tema della futura stazione per l’Alta Velocità.

È incredibile come la Giunta Proietti, tramite il suo Assessore regionale ai trasporti, abbia su due piedi “sposato” la collocazione a Rigutino della stazione AV per l’Umbria, quando fino a pochi giorni fa Creti era luogo baricentrico ed irrinunciabile.

Perugia non merita di essere presa in giro da questa Amministrazione regionale – continua Filippo Vitali – poiché la città ha bisogno di poter utilizzare pienamente l’Alta Velocità, con investimenti seri e mirati. Lo stesso rilancio del turismo, sul quale si è molto lavorato gli scorsi mesi, dipende da una rete di trasporti efficiente ed efficace. Chiediamo trasparenza e serietà, nonché fermezza. Non si può far tornare l’Umbria a regione sottomessa a logiche politiche di basso profilo ed è per questo che invito tutti i parlamentari umbri ad unirsi per riportare e raddoppiare il servizio Frecciarossa, visti gli ottimi risultati raggiunti, nonostante orari non propriamente favorevoli

La nostra regione – osserva il Coordinatore perugino di FDI – ha storicamente sofferto un atavico isolamento e su questo aspetto le passate giunte regionali e comunali di centrodestra hanno lavorato con impegno, cercando di promuovere investimenti, diretti ed indiretti, necessari al rilancio e all’ammodernamento delle rete dei trasporti e dello stesso Aeroporto Internazionale dell’Umbria-Perugia

“Sembra che, almeno per il momento, per il nostro scalo internazionale si stia proseguendo nel solco tracciato dalla precedente Governatrice Tesei, la quale però – conclude Filippo Vitali – aveva individuato come obiettivo raggiungibile quello del milione di passeggeri. Dunque valutiamo in modo positivo il proseguire in quella direzione, ma l’impegno anche economico della Regione dovrà continuare con serietà e concretezza