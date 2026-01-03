Vitali (FdI): “Chiediamo chiarezza immediata sui rapporti della Sindaca Ferdinandi con le associazioni promotrici delle manifestazioni pro-Pal”





“Fratelli d’Italia Perugia chiede alla Sindaca Vittoria Ferdinandi di fare piena e immediata chiarezza sui rapporti tra l’Amministrazione comunale e le associazioni coinvolte nell’organizzazione e nella promozione delle manifestazioni pro-Palestina che si sono svolte a Perugia e che hanno visto la presenza di Hannoun, attualmente al centro di una gravissima vicenda giudiziaria con l’accusa di finanziare Hamas”. Lo dichiara il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Perugia Filippo Vitali.

“Ci risulta – prosegue Vitali – che l’associazione Anima Perugia, riconducibile politicamente alla Sindaca e principale lista civica che l’ha sostenuta alle elezioni amministrative del 2024, abbia promosso sui propri canali social l’evento svoltosi a Perugia al quale ha partecipato Hannoun. Allo stesso modo chiediamo chiarimenti sui rapporti della Sindaca con Umbria per la Pace e API, tra le associazioni promotrici dell’iniziativa”.

“Nessuno mette in discussione il diritto di manifestare o di esprimere posizioni politiche – sottolinea Riccardo Mencaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale – ma quando emergono collegamenti tra iniziative politiche, associazioni vicine alla Sindaca e soggetti oggi indagati per fatti gravissimi, il silenzio non è accettabile. È dovere di chi governa una città tutelarne l’immagine e mantenere una netta distinzione tra ruolo istituzionale e attività politica”.

“Per questo – conclude Mencaglia – Fratelli d’Italia chiede alla Sindaca di chiarire se fosse a conoscenza della promozione dell’evento da parte di associazioni a lei vicine, quali rapporti intercorrono tra il Comune e tali soggetti e se intenda prendere ufficialmente le distanze. Perugia merita trasparenza, serietà e rispetto delle istituzioni”.