Viola la sorveglianza e minaccia avventori: arrestato 39enne

Disordini in un bar di Assisi: minacce, danneggiamenti e aggressioni agli agenti

La Polizia di Stato di Perugia ha tratto in arresto in flagranza un uomo, italiano classe 86 per resistenza, violenza, minaccia, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento.

In particolare, l’uomo nella mattina di ieri si è recato in un Bar di Assisi in violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S cui era stato sottoposto lo scorso agosto.

Il personale del Commissariato di P.S. di Assisi è intervenuto poiché l’uomo, verosimilmente alterato dall’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche, ha inveito contro un avventore ed una dipendente del bar, ha danneggiato gli arredi esterni dell’esercizio ponendo in essere pericolo ed intralcio alla circolazione stradale. Contestualmente, l’uomo ha altresì staccato il dispositivo elettronico di controllo lanciandolo a terra più volte con il chiaro intento di renderlo inefficiente.

Nell’occorso l’uomo ha insultato e minacciato gli operatori intervenuti colpendoli con calci e manate.