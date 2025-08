Vino, arte e meraviglia: dal 19 al 21 settembre ‘Enologica Montefalco – Abbinamenti 2025’

Degustazioni, esperienze, musica e arte nel cuore dell’Umbria. Prenotazioni aperte dall’1 agosto al 19 settembre

Un intero weekend dedicato all’eccellenza del vino e ai suoi legami con la gastronomia, la musica e l’arte: torna Enologica Montefalco – Abbinamenti, in programma dal 19 al 21 settembre nel borgo umbro, uno dei più belli d’Italia, evento organizzato da Consorzio Tutela Vini Montefalco e La Strada del Sagrantino, anche con il contributo del Csr (Complemento di Sviluppo Rurale) e con il patrocinio di Regione Umbria e Comune di Montefalco.

Tre giorni di eventi diffusi tra le piazze, i chiostri, le cantine, i ristoranti e i musei, per scoprire i vini del territorio di Montefalco e Spoleto, grazie alla presenza di oltre 30 cantine del territorio tra degustazioni, laboratori, iniziative in cantina ed esperienze al calar del sole.

Cuore della manifestazione sarà il Chiostro di Sant’Agostino, dove sabato e domenica dalle 11 alle 19.30 sarà possibile degustare i vini dei produttori. Ma tantissime sono le iniziative in programma nei tre giorni, dedicate a winelovers, turisti, famiglie e operatori del settore: degustazioni guidate con sommelier ed esperti del settore, show cooking con grandi chef e artigiani del gusto, aperitivi al tramonto tra i vigneti e nelle cantine, laboratori per bambini e caccia al tesoro, esperienze in vigna, trekking e passeggiate tra i filari, eventi musicali e concerti serali, visite guidate. Tutti i giorni, inoltre, presso i ristoranti aderenti piatti in abbinamento ai vini Doc e Docg.

Le prenotazioni per tutte le attività sono aperte dall’1 agosto e resteranno disponibili fino alle 13 di venerdì 19 settembre, salvo esaurimento dei posti disponibili. Dopo tale data, sarà possibile prenotare solo recandosi direttamente presso le location, in base alla disponibilità residua.

Le cantine protagoniste saranno: Adanti, Agricola Mevante, Antonelli San Marco, Arnaldo Caprai, Benedetti & Grigi, Briziarelli, Cesarini-Sartori, Colle Ciocco, Colle del Saraceno, Colle Mora, De Conti, Di Filippo, Dionigi, Fongoli, La Fonte, La Veneranda, Le Cimate, Moretti Omero, Napolini, Perticaia, Scacciadiavoli, Tenuta Alzatura Fam. Cecchi, Tenuta Colfalco, Tenuta di Saragano, Tenuta Rocca di Fabbri, Tenute Baldo, Tenute Lunelli – Carapace, Terre de la Custodia, Terre de’ Trinci, Terre dei Nappi, Terre di San Felice, Valdangius.

Prenotazioni e programma completo su www.consorziomontefalco.it/enologicamontefalco