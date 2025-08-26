Villa Fidelia torna protagonista della 46esima edizione di “Incontri per le Strade”

La storica location della Provincia ospita quattro imperdibili appuntamenti tra Green Music Festival, Gran Galà della Fisarmonica e le serate conclusive del Cambio Festival

Spello, 26 agosto 2025 – Villa Fidelia, prestigiosa proprietà della Provincia, ritorna al centro della scena culturale ospitando quattro eventi di grande richiamo nell’ambito della 46esima edizione della rassegna “Incontri per le Strade”. Si inizia martedì 27 agosto, con un doppio appuntamento promosso da UmbraFlor: alle 17.00 il Green Music Festival e alle 21.00 il Gran Galà della Fisarmonica, per celebrare insieme musica e territorio. Il programma prosegue con le serate conclusive del Cambio Festival. Venerdì 29 agosto alle 21.30 sarà la volta di Trio-Rox ft Gianluca Petrella con “Moods”, progetto che fonde piano, basso e elettronica grazie a Giovanni Guidi, Joe Rehmer e Dj Rocca. Ad arricchire la serata ci penserà il Cambio Dj Team con Stefano Tucci. Gran finale sabato 30 agosto alle 21.30 con Matteo Chimenti Sextet e “Seeds of Influence”, il disco d’esordio del contrabbassista che trasforma le influenze musicali in nuova creatività attraverso l’improvvisazione e la collaborazione tra i musicisti. Sul palco insieme a Chimenti anche Francesco Giustini, tromba, Lorenzo Bisogno, sax tenore, Massimo Morganti, trombone, Daniele del Gobbo, pianoforte, e Lorenzo Tucci, batteria. Per tutti gli eventi sarà attiva un’area ristoro con food e drink. Il ritorno di Villa Fidelia nel cartellone di “Incontri per le Strade” segna una tappa significativa nella valorizzazione di questo gioiello architettonico locale, rilanciandolo come punto di riferimento e di incontro per eventi culturali di alto livello. La storica dimora si riconferma location d’elezione per manifestazioni che sanno coniugare il rispetto della tradizione con proposte innovative, regalando agli spettatori un’esperienza musicale unica in uno dei luoghi più suggestivi e prestigiosi del territorio.