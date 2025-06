Vigne & note: musica e degustazioni lungo la Strada del Sagrantino’, il sodalizio perfetto

Quarta edizione organizzata dalla Strada del Sagrantino in collaborazione con conservatorio di musica ‘Francesco Morlacchi’ di Perugia.Tappa a Montefalco e Bevagna per i quattro appuntamenti in cantina, tra giugno e settembre, al calar del sole

Montefalco, 18 giu. – Vino e musica tra sapori, colori e profumi della campagna umbra d’estate: un sodalizio perfetto che ritorna con la quarta edizione di ‘Vigne & note: musica e degustazioni lungo la Strada del Sagrantino’, in programma tra giugno e settembre in quattro appuntamenti organizzati dall’associazione ‘La Strada del Sagrantino in collaborazione con il conservatorio di musica ‘Francesco Morlacchi’ di Perugia. Sarà un’esperienza che coinvolgerà i cinque sensi, con tappe a Montefalco e Bevagna, tra visite guidate in cantina, musica in vigna al tramonto e degustazione dei vini di produzione delle cantine del territorio in abbinamento ai prodotti tipici, dalle 18.30 alle 20.

Si parte venerdì 27 giugno, quando protagonista sarà la cantina Agricola Mevante di Bevagna, che ospiterà il quartetto di sax ‘Saxperience’ con Alessia Popescu (sax soprano), Matteo Chiello (sax alto), Alessandro Farina (sax tenore) e Marco Cherubini (sax baritono).

Si prosegue con il ‘Duo Karma’, alla cantina Arnaldo Caprai di Montefalco, in località Torre venerdì 11 luglio, con le dolci note dei clarinettisti Carmine Del Canto e Marco Rojas. Venerdì 22 agosto ancora a Montefalco, questa volta alla Cantina Bocale, in località Madonna della Stella, dove gustare un calice al tramonto accompagnati dal duo Sax-mania composto da Federico Malfagia (sassofono soprano, sassofono contralto) e Cristian Torzuoli (sassofono contralto, sassofono tenore). Vigne e note si concluderà venerdì 12 settembre alla cantina Antonelli di Montefalco, in località San Marco, sulle note Jazz del trio composto da Emanuele Tabarrini (chitarra elettrica), Alberto Chioni (contrabbasso) e Giuseppe Marchesini (batteria).

Tutti gli appuntamenti prevedono la prenotazione obbligatoria e un costo di 25 euro per gli adulti e 10 euro per gli under 18. Per informazioni si può telefonare al numero 0742.378490, scrivere un’e-mail a info@stradadelsagrantino.it o visitare il sito www.stradadelsagrantino.it dove, alla sezione eventi, è possibile prenotare la partecipazione a ciascuna iniziativa mediante la compilazione di apposito form.