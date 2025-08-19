Vigne e note fa tappa alla cantina Bocale Valentini di Montefalco

Degustazioni e concerto al tramonto del duo jazz Sax-Mania venerdì 22 agosto dalle 18.30 alle 20 – Un mix perfetto di suoni, sapori, colori e profumi della campagna umbra d’estate organizzato dall’associazione La Strada del sagrantino in collaborazione con il conservatorio ‘Morlacchi’ di Perugia

Terzo appuntamento in programma per ‘Vigne & note: musica e degustazioni lungo la Strada del Sagrantino’, venerdì 22 agosto alla cantina Bocale Valentini di Montefalco, in località Madonna della Stella. Organizzato dall’associazione ‘La Strada del Sagrantino’ in collaborazione con il conservatorio di musica ‘Francesco Morlacchi’ di Perugia, sarà un’esperienza che coinvolgerà i cinque sensi tra visita guidata in cantina, musica in vigna al tramonto e degustazione dei vini di produzione della cantina in abbinamento ai prodotti tipici, dalle 18.30 alle 20. A esibirsi in concerto sarà il duo Sax-Mania, composto da Federico Malfagia (sassofono soprano, sassofono contralto) e Cristian Torzuoli (Sassofono contralto, sassofono tenore), che coinvolgeranno il pubblico con le loro note, in un mix perfetto di suoni, sapori, colori e profumi della campagna umbra d’estate. Il costo dell’esperienza è di 25 euro per gli adulti e 10 euro per gli under 18 ed è necessaria la prenotazione (informazioni: 0742.378490, info@stradadelsagrantino.it).

L’ultimo appuntamento con Vigne & Note sarà venerdì 12 settembre alla cantina Antonelli di Montefalco, in località San Marco, sulle note Jazz del trio composto da Emanuele Tabarrini (chitarra elettrica), Alberto Chioni (contrabbasso) e Giuseppe Marchesini (batteria).