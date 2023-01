Videosorveglianza strutture socio-sanitarie e assistenziali per anziani e disabili: Mancini (Lega) interroga Coletto

“Telecamere fondamentali per tutelare pazienti e operatori. Bene invio documentazione al Ministero, ma bisogna accelerare”

Dal Ministero 656.000,00 e 560.000,00 euro rispettivamente per la USL Umbria 1 e 2. Coletto invitato a riferire in Commissione sugli sviluppi

“In seguito alla stanziamento da parte del Ministero della Salute di 1.216.000 euro per la Regione Umbria per gli anni 2019-2024 per l’installazione di telecamere nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, ho interrogato l’Assessore alla Sanità Luca Coletto per sapere come si sta muovendo a riguardo la nostra Regione – esordisce il Consigliere Regionale della Lega Valerio Mancini, primo firmatario dell’interrogazione sottoscritta anche dal Consigliere della Lega Manuela Puletti – dopo la richiesta inoltrata dal Ministero della Salute alla Regione Umbria di un programma specifico con l’indicazione del fabbisogno complessivo rilevato e degli interventi ritenuti prioritari e oggetto del finanziamento, sono state interpellate nel merito la USL Umbria 1 e la USL Umbria 2 le quali hanno rispettivamente dichiarato un fabbisogno di 656.000,00 e di 560.000,00 euro. Il primo dicembre scorso la documentazione acquisita è stata inviata dalla Regione al Ministero della Salute e siamo in attesa di riscontro – prosegue Mancini – sono soddisfatto di quanto fatto dalla Regione Umbria, ma non c’è tempo da perdere e dobbiamo fare il possibile per accelerare le procedure, anche in considerazione di alcuni episodi di violenza avvenuti all’interno di una struttura del nostro territorio per persone con disabilità e di altri registrati nel Paese.

Data la centralità del tema ho chiesto all’Assessore Coletto di dare la propria disponibilità a partecipare, non appena ci saranno novità, a una seduta della Commissione Sanità per tenere informato il Consiglio Regionale sugli sviluppi.

L’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità è fondamentale non solo per la tutela dei pazienti e delle loro famiglie, ma anche per salvaguardare gli operatori sanitari che svolgono il loro lavoro con professionalità e amore, che sono la netta maggioranza – conclude Mancini – questa è una delle storiche battaglie della Lega Umbria che già dalla scorsa legislatura ho sostenuto con convinzione che oggi grazie allo stanziamento di risorse e all’impegno dell’Assessore Coletto e dei Direttori delle due USL dell’Umbria troverà finalmente concreta applicazione”.