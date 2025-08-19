Videosorveglianza a Mugnano, partono i lavori a fine settembre

La risposta dell’assessore Stafisso alla nota del consigliere Peltristo

In merito ai fatti di cronaca avvenuti a Mugnano, l’Amministrazione esprime solidarietà e vicinanza all’attività e alle persone colpite. L’assessore Andrea Stafisso rassicura i cittadini, come da programma l’amministrazione interverrà con risorse proprie per l’installazione di un sistema di videosorveglianza sul paese a conferma di come la sicurezza urbana rimane una priorità della nostra giunta .

Nello specifico, in diverse occasioni pubbliche è stato chiarito che lo studio di fattibilità è stato predisposto dagli uffici comunali, con la previsione di tre postazioni, ciascuna dotata di tre telecamere con sim card, per un investimento di 16.000 euro a seguito di sopralluoghi e confronti con la cittadinanza. Inoltre è stato elaborato il progetto tecnico definitivo discusso preliminarmente nel corso di un incontro con la Pro Loco il 25 marzo scorso. Per la prima volta il Comune di Perugia ha stanziato risorse proprie e dedicate per il potenziamento della videosorveglianza, creando un capitolo di bilancio di circa 240 mila euro, senza ricorrere a fondi terzi o bandi.

Mugnano è stata inserita tra le località prioritarie in cui intervenire confermando l’investimento, interamente coperto dal Comune, a testimonianza dell’attenzione riservata a questa storica richiesta del territorio.

Durante il mese di luglio, inoltre, l’Amministrazione ha promosso un incontro pubblico per illustrare alla cittadinanza il piano di potenziamento. In quella sede, insieme ai residenti e alle associazioni locali, sono state confermate le vie di installazione. È quindi già programmata, tra fine settembre e i primi giorni di ottobre, l’installazione di 3 pali con 9 telecamere, finalizzate al controllo dei flussi in entrata e in uscita da Mugnano, con immagini a disposizione delle forze di polizia.

L’assessore Stafisso sottolinea che il Comune sta procedendo in maniera strutturata e trasparente, con l’obiettivo di garantire la massima efficacia degli interventi e la sicurezza dei cittadini.

Il Consigliere Ragni dichiara inoltre “L’Amministrazione ha intrapreso dall’inizio del mandato, anche grazie al lavoro del consigliere Donato, un percorso concreto e partecipato con la popolazione di Mugnano rispetto al grave fenomeno dei reati predatori. Mugnano ha ricevuto un’attenzione prioritaria ed è stata programmata l’installazione del sistema di videosorveglianza, a seguito della definizione del progetto esecutivo e della creazione di uno specifico capitolo di bilancio. Esprimo anche io la massima solidarietà e l’impegno ad una attenzione costante per le criticità del territorio”.