Viale Trancanelli, al via i lavori di riqualificazione stradale

A partire da lunedì 2 febbraio
Prenderanno il via da lunedì 2 febbraio – comunica l’assessorato ai lavori pubblici del Comune di Perugia – i lavori di riqualificazione stradale di viale Vittorio Trancanelli (zona ospedale di Santa Maria della Misericordia) nel tratto ricompreso tra la rotatoria intitolata a San Giuseppe Moscati e la rotatoria Raffaello Silvestrini posta all’intersezione con via Dottori.
Durante i lavori (dal 2 al 6 febbraio) si procederà al restringimento della carreggiata (dalle 7.30 alle 19) con istituzione della circolazione stradale su una sola corsia, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori.
Gli interventi saranno concentrati sulle due corsie in direzione San Sisto particolarmente deteriorate. Queste opere rappresentano un completamento di quelle già previste nell’ambito della realizzazione del Metrobus/Brt, concernenti la riqualificazione delle quattro corsie sia in direzione Casenuove di Ponte della Pietra che in direzione dell’ospedale.
Tutti i lavori sopra indicati consentiranno, al termine, di riqualificare integralmente via Trancanelli, ossia una viabilità importante ma molto deteriorata.
Con lo stesso affidamento, poi, si procederà anche con le lavorazioni stradali in via Cimarosa a San Sisto e via del Tempo Libero a Ferro di Cavallo.
Si tratta di lavori inseriti nell’ambito della programmazione delle riqualificazioni stradali, che prevede sia interventi eseguiti giornalmente dagli operai del cantiere comunale e opere più articolate affidate all’esterno.
In questo caso, in considerazione delle caratteristiche tecniche delle strade interessate, si è optato per un affidamento esterno, di particolare rilievo, per non interrompere la programmazione delle opere in capo al cantiere comunale di cui si darà comunicazione successivamente.