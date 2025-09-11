Viabilità: Todi, interruzione temporanea al traffico per processione religiosa

La disposizione nella serata di venerdì 12 settembre
(Cittadino e Provincia) – Todi, 11 settembre ‘25 – In occasione della “Processione religiosa Via Crucis” prevista per domani, venerdì 12 settembre, dalle ore 21 alle 22.30 circa, lungo la Sr 79 bis Orvietana, il Servizio Gestione viabilità della Provincia di Perugia ha disposto l’interruzione temporanea del traffico con avanzamento progressivo del corteo nel centro abitato di Todi.
La disposizione riguarda il tratto stradale compreso tra il Km 41+250 e il Km 41+400 circa, al fine di consentire il transito del corteo.