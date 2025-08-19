Viabilità: SR 75 bis del Trasimeno, modifiche alla circolazione stradale per “ULAKE 2025”

Previsto percorso alternativo sulle strade interne di Passignano

(Cittadino e Provincia) – Passignano sul Trasimeno, 19 agosto ‘25 – Sono in arrivo modifiche alla circolazione stradale lungo la SR 75 bis del Trasimeno per lo svolgimento della manifestazione “ULAKE 2025”.

Il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia, con apposita ordinanza, ha disposto la sospensione della circolazione di tutti i veicoli nel tratto compreso tra il km 36+000 e il km 37+400 (dal passaggio a livello all’intersezione con Via Gramsci), nel centro abitato di Passignano sul Trasimeno. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 18.00 del 22 agosto alle ore 02.00 del 23 agosto e dalle ore 18.00 del 23 agosto alle ore 02.00 del 24 agosto.

È stato individuato un percorso alternativo attraverso le strade interne del paese, con segnaletica dedicata che sarà predisposta in loco.