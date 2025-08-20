Viabilità: SP 103 di Monte Santa Maria Tiberina, modifiche alla circolazione

Ordinanza della Provincia da Zona “Bucaccio” a Piazza Bourbon

(Cittadino e Provincia) – Monte Santa Maria Tiberina, 20 agosto ‘25 – Con apposita ordinanza il Servizio Gestione viabilità della Provincia di Perugia ha disposto la sospensione della circolazione di tutti i veicoli lungo la SP 103 di Monte Santa Maria Tiberina per lo svolgimento della gara di “Lancio del formaggio”. Il provvedimento sarà in vigore il 24 agosto, dalle ore 8.00 alle 12.30 circa, e interesserà il tratto quarto della provinciale, dal Km 0+000 al Km 0+325, Zona “Bucaccio” / Piazza Bourbon.