Viabilità: SP 101, traffico interrotto nel centro abitato di Piosina

La disposizione in vigore dal 9 febbraio

(Cittadino e Provincia) – Città di Castello, 6 febbraio 2026 – Il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia, con apposita ordinanza, ha disposto l’interruzione temporanea del traffico (ad eccezione dei pedoni) lungo la SP 101 di Piosina per lavori di ristrutturazione di un edificio di proprietà privata. La disposizione interessa il primo tratto della strada provinciale, precisamente via Santo Ansano, nel centro abitato di Piosina, e sarà in vigore dal 9 febbraio all’11 marzo, e comunque fino al termine delle operazioni.