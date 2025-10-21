Viabilità: modifiche alla circolazione a Petrignano di Assisi per la “Gara Lancio del Formaggio”

La disposizione in vigore nella giornata di domenica 26

(Cittadino e Provincia) – Assisi, 21 ottobre 2025 – In occasione della “Gara Lancio del Formaggio”, il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia ha emanato un’ordinanza con la quale dispone la sospensione della circolazione di tutti i veicoli nella giornata di domenica 26 ottobre. Il provvedimento riguarda la SP 248 di Petrignano di Assisi, 1° tratto, dal Km 6+300 al Km 6+350 (Piazza San Pietro), e la SP 247 di Sant’Egidio, 5° tratto, dal Km 0+200 al Km 0+400 (Via Matteotti), all’interno del centro abitato di Petrignano di Assisi. La disposizione sarà in vigore dalle ore 6 alle ore 19, e comunque fino al termine delle gare, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.