Viabilità – Cannara, senso unico e divieto di sosta per le festività di Ognissanti e dei Defunti

La disposizione per garantire sicurezza e fluidità del traffico

(Cittadino e Provincia) – Cannara, 23 ottobre 2025 – In occasione delle tradizionali feste religiose di Ognissanti e dei Defunti, il Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia, con apposita ordinanza, ha disposto modifiche temporanee alla circolazione lungo il primo tratto della Sp 410 di Cannara.

Nel dettaglio, sarà istituito il senso unico di marcia e il divieto di sosta su entrambi i lati nel tratto che va dal km 1+100 al km 1+725, in direzione di marcia dal Cimitero comunale verso il centro abitato di Cannara.

Le limitazioni saranno in vigore dalle ore 10 alle 18 dei giorni 1 e 2 novembre, e comunque fino al termine delle celebrazioni.