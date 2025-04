Via del Bulagaio: conclusi i lavori di pulizia. Strada riaperta al traffico

Posizionamento dei new jersey per garantire una maggiore sicurezza ai fruitori della strada

Si sono conclusi nella giornata di oggi, mercoledì 23 aprile, i lavori di pulizia delle mura e della scarpata in via del Bulagaio. A darne notizia è l’assessore ai lavori pubblici ed infrastrutture Francesco Zuccherini che annuncia la riapertura della strada alla normale circolazione in direzione dell’arco del Bulagaio a partire dalla giornata di domani, giovedì 24 aprile. Ciò con esclusione di alcune ore della mattinata, dalle 9.30 in poi, per consentire il posizionamento, al posto dell’attuale recinzione mobile, dei new jersey per garantire una maggiore sicurezza ai fruitori della strada.

“Le opere di pulizia – spiega Zuccherini – sono servite per verificare le criticità presenti nella parte superiore del muro che ha evidenziato negli anni passati delle fragilità, a causa delle quali da circa 10 anni si è resa necessaria l’interdizione di un tratto della viabilità.

La pulizia ha confermato l’esistenza di una situazione abbastanza delicata dell’area; per questo motivo sarà necessario effettuare ulteriori e più approfonditi rilievi determinanti per capire l’entità dei danni presenti sul muro e sulla scarpata. Ciò ci permetterà di portare avanti le opportune progettualità per l’intervento che consentirà di risolvere definitivamente il problema e riaprire, di conseguenza, l’intera carreggiata alla normale circolazione”.

A tal proposito l’assessore preannuncia che la cittadinanza verrà prontamente informata dei futuri interventi previsti per l’area quando saranno completati i rilievi e la conseguente progettualità.

“Si tratta di un intervento molto complesso – conclude l’assessore Zuccherini – che necessita di una giusta attenzione progettuale. Per fare ciò servirà, ovviamente, del tempo: chiediamo quindi ai cittadini di avere ulteriore pazienza prima di veder definitivamente riqualificato questo tratto viario, tra i più importanti per l’accesso alla città ed, in particolare, al centro storico. Quello che stiamo mettendo in campo è un intervento che non si poteva rimandare ulteriormente onde risolvere il problema una volta per tutte, garantendo la massima sicurezza e fruibilità da parte dell’utenza ed anche con l’obiettivo di non procrastinare ulteriormente una parziale chiusura dell’asse viario che si trascina da svariati anni con significativi disagi per la città”.