Via dei Filosofi&Friends, prosegue il viaggio delle feste di quartiere a Perugia

Cartellone promosso dall’amministrazione comunale per rivitalizzare le aree della città compatta. Da venerdì 7 a domenica 9 luglio al Parco

Prosegue con Via dei Filosofi&Friends, da venerdì 7 a domenica 9 luglio, il viaggio nelle aree della città compatta di Perugia, sesta tappa del cartellone delle feste di quartiere Perugia&Friends, promosso dall’amministrazione comunale con l’intenzione di favorire processi virtuosi di rivitalizzazione grazie al protagonismo di cittadini, associazioni e attività commerciali.

A fare da palcoscenico a Via dei Filosofi&Friends, come lo scorso anno, la grande area verde del Parco di Sant’Anna, dove le attività inizieranno venerdì pomeriggio con l’apertura degli stand (ore 17) e lo spettacolo ‘Il Bartoccio super eroe’ (ore 17.30) a cura della compagnia Tieffeu Teatro di Figura umbro con Mario Mirabassi. Sarà sempre questa prima giornata a ospitare, alle 18.30, la tavola rotonda durante la quale verranno affrontate importanti tematiche legate a giovani, socialità e famiglia. Il vicesindaco di Perugia Gianluca Tuteri con ‘Agenda per l’infanzia e l’adolescenza: 10 passi per rendere concreto l’impegno verso le nuove generazioni’ illustrerà una sorta ‘guida alla genitorialità consapevole’ individuando dieci alert attraverso i quali i genitori possono riconoscere forme di disagio dei propri figli. Si parlerà, poi, de ‘Lo stare insieme come fattore di salute: il ruolo delle istituzioni e delle associazioni’ con il dottor Tiziano Scarponi, per chiudere con uno spazio riservato all’affido familiare. All’incontro, interviene, tra gli altri, anche Gabriele Giottoli, assessore a marketing territoriale, sviluppo economico e partecipazione attiva del Comune di Perugia. A seguire ci saranno la cena di quartiere (prenotazioni al numero 335.1200921) alle 20.30 e animazioni con letture di brani di Rina Gatti, a 100 anni dalla nascita, ‘Il parco, la natura, la scrittura’ con l’attore Iwan Manzoni (alle 21.30).

Sarà una lezione gratuita di yoga con Luna di Lisio, alle 9.30, ad aprire il programma di sabato 8 luglio che proseguirà con un torneino amatoriale di bocce, alle 10.30 al campo di bocce della parrocchia (per informazioni e prenotazioni 335.1200921), e alle 11.30 con una visita a cura dell’Unione modellisti Perugia della loro sede e laboratorio di via Savonarola 33, con prove di lavorazione per bambini. Il pomeriggio si riprende con attività per i più giovani: alle 17 l’animazione di Dodo e alle 18 le letture di Bibliobus ‘Mettiti in gioco’ con giochi all’aperto per ritrovarsi con gli amici e affrontare una sfida insieme. Sempre alle 18 al Parco di Sant’Anna ci sarà la presentazione del libro di Lamberto Fornari ‘Il mistero del castello di Mayerling’, mentre alle 19.30 inizierà l’aperitivo e aprirà lo stand gastronomico. La Filarmonica di Pila in concerto (ore 21.30), diretta dal maestro Fabio Lombrici, chiude questa seconda giornata. Domenica 9 luglio, alle 9, ci sarà una Passeggiata del benessere per le vie del quartiere a cura del Piedibus, con la partecipazione della dottoressa Erminia Battista e di Tiziano Scarponi. La ginnastica al risveglio, alle 9.45, sarà invece a cura della palestra Sport’s connection. Si prosegue alle 10.30 con una visita guidata alla Chiesa di Santa Maria di colle, tra storia e architettura, mentre al parco alle 16 ci sarà l’incontro con Efrem Iori, autore del romanzo ‘Una battaglia lunga tutta una vita’. Sport, alle 18.30, per il ‘Sant’Anna All-Star game’ di basket (per informazioni e prenotazioni 3468065928), mentre ci sarà ancora spazio per i libri alle 19 con la presentazione di ‘Memorie impossibili’, antologia di racconti a cura di Officina delle scritture e dei linguaggi. Alle 20.15 aprirà lo stand gastronomico, seguiranno la premiazione dei tornei di bocce e basket e si chiude in musica dalle 21 con Sex Mutants rock band. Durante tutta la festa saranno attivi i servizi del Comune di Perugia di Bibliobus, biblioteca itinerante, e Csg, Centro servizio giovani.

Carla Adamo