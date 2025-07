Verifica dei pagamenti TARI per le annualità 2023 e 2024

Nelle cartelle TARI 2025 il Comune di Marsciano ha inserito un prospetto con la situazione dei pagamenti degli anni 2023 e 2024.

Il Comune specifica che non si tratta di un sollecito ma di un’iniziativa che, oltre ad essere richiesta da ARERA, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente, è stata posta in essere in un’ottica collaborativa con i contribuenti, per riallineare gli archivi e scongiurare, nei prossimi anni, l’invio di solleciti di pagamento, maggiorati di sanzioni ed interessi, a coloro che, pur avendo effettivamente pagato, si ritrovano con situazioni debitorie nei confronti del Comune di Marsciano a seguito di qualche malfunzionamento informatico o errori materiali che hanno determinato l’accreditamento ad altro Ente delle somme pagate. Al contempo si permette a chi abbia effettivamente omesso i versamenti di ravvedersi prima dell’avvio delle attività di accertamento.

Per chi avesse effettuato i pagamenti è sufficiente far pervenire all’ufficio Tributi la quietanza di pagamento tramite invio all’indirizzo email entrate@comune.marsciano.pg.it o presentandola direttamente in ufficio. Lo stesso ufficio fornirà riscontro sulla corretta acquisizione dei pagamenti o su come comportarsi in caso in cui siano stati rilevati problemi.

Per qualsiasi informazione, riscontro o controllo l’ufficio tributi è a disposizione ai seguenti recapiti: entrate@comune.marsciano.pg.it – 0758747262/291/302. L’orario di apertura al pubblico dell’ufficio tributi è il seguente: lunedì dalle 9.00 alle 13.00 – giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 o negli altri giorni previo appuntamento.