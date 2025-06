Vallo di Nera roccaforte umbra del formaggio: al via la 21ª edizione di Fior di cacio

Sabato 14 e domenica 15 giugno degustazioni, musica, laboratori e spettacoli – La manifestazione celebra la tradizione, esalta il formaggio artigianale e i prodotti della terra umbra

Pecorini a latte crudo, caprini, ricotte, caciotte fresche e stagionate, accanto ad altri gustosi prodotti dell’Umbria, in un tripudio di sapori e profumi. Questo e molto altro a Fior di cacio, che si terrà a Vallo di Nera sabato 14 e domenica 15 giugno. Il piccolo borgo della Valnerina sarà per due giorni la roccaforte del formaggio umbro, protagonista indiscusso a cui fanno da cornice escursioni tra pascoli e sentieri, educational, degustazioni, musica e spettacoli, il tutto in un’ottica di esaltazione della tradizione, per una festa nata con l’intento di celebrare il mestiere del pastore, simbolo della Valnerina.

Ad aprire la 21ª edizione di Fior di cacio, un evento speciale dedicato alla memoria orale e alla cultura contadina della Valnerina, all’Auditorium di Santa Caterina d’Alessandria, sabato alle 10.30, con la presentazione del libro ‘I bambini della Valnerina raccontano’, piccole storie di metà Novecento, un vero e proprio viaggio nell’antologia dei ricordi, narrato da chi è cresciuto tra le montagne, i pascoli e i mestieri di una volta. L’inaugurazione ufficiale di Fior di cacio, con la mostra mercato delle produzioni casearie artigianali di qualità e dei prodotti umbri (Le vie del cacio, aperta dalle 10 alle 20.30), è alle 12.30 e poi nel pomeriggio si entra subito nel vivo dell’evento con la prima escursione, in programma alle 15, in partenza dal piazzale Campo della fiera per un percorso ad anello di 8 chilometri, da Vallo di Nera a Piedipaterno, a cura dell’associazione L’olivo e la ginestra (340.0904885). Alle 15, inoltre, Gara di ruzzolone con formaggio, organizzata dall’asd La selva Poscargano (info e iscrizioni: Giampaolo, 347.6273848); si prosegue con la musica del gruppo folk Canto popolare Giano dell’Umbria, per le vie del paese e la Formaggissima in tre P, degustazione di prosciutto pane e pecorino cotto ai ferri, dalle 16 alle 19 (anche domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19). Per provare l’esperienza della mungitura con la mucca Pomposina, poi, l’appuntamento è alle 16 all’orto di Riziero dove l’associazione Il Giardino di Matisse ha organizzato anche sorprese e giochi per grandi e piccoli che potranno, inoltre, assistere a dimostrazioni di tiro con l’arco (asd Arcieri del Grifo, 349.1231631, anche domenica). Il convento di Santa Maria ospiterà, poi, nel Chiostro alle 17, alcuni pastori casari per la preparazione della giuncata e della ricotta, con la partecipazione del professore Ivo Picchiarelli, per un approfondimento su piatti e storie della transumanza; nell’auditorium alle 18 ‘Mather, poesie per la vita di Linda Lucidi’ e alle 19.30 ‘I mille matrimoni del formaggio’, degustazione guidata a cura di Promocamera – Camera di commercio dell’Umbria, con formaggi dell’azienda Tabarrini in abbinamento a vini umbri. Educational e degustazioni saranno riproposti anche domenica nella stessa location, alle 12 con formaggi della fattoria Calcabrina, alle 17 con ‘Diamoci un taglio!’, dimostrazione di taglio e conservazione del formaggio a cura del maestro assaggiatore Daniele Lisa, e alle 20 con una degustazione, guidata da maestri assaggiatori Onaf, di formaggi, vini e prodotti umbri. L’acceso alle degustazioni è gratuito ma su prenotazione all’Infopoint. A chiudere la giornata di sabato sarà la musica di Marco B voice dj, alle 20.30.

Domenica si parte con una nuova escursione alle 8.30 da Piazzale Fantucci, per una camminata di 10 chilometri che passerà da Castel San Felice (associazione Avis comunale di Trevi, WhatsApp 320.4039955), e passeggiate a dorso di asinelli organizzate da La Mulattiera- trekking ed ecoturismo, alle 10. Altra escursione il pomeriggio alle 15, che partendo da Vallo di Nera toccherà Palombara e Castel San Felice, a cura dell’associazione L’ulivo e la ginestra (347.1153245). Non mancherà la musica itinerante di Ensemble groowa Circus, dalle 10, e l’arte, con l’estemporanea di street art ‘Finestrelle colorate’, alla terza edizione (334. 3315594). Immancabili, poi, gli appuntamenti in piazza santa Maria, alle 11 con la ‘Filatura e assaggio della mozzarella’, a cura della latteria Saccoccia, e alle 18.30 con la ‘Maxi-ricotta di Fior di cacio’ offerta dal Gruppo Grifo Agroalimentare, oltre allo show cooking ‘I piatti del pastore’, con lo chef Simone Celesti, alle 13 al Chiostro di Santa Maria.

Nei due giorni sarà disponibile un servizio gratuito navette per raggiungere il centro storico, con partenza dal parcheggio in località Borbonea (dalle 9.30 alle 21.30).