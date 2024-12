Valle Umbra Servizi: distribuzione calendario raccolta differenziata

Valle Umbra Servizi ha avviato la distribuzione dei calendari per la raccolta differenziata 2025 destinati alle utenze domestiche

Valle Umbra Servizi ha avviato la distribuzione dei calendari per la raccolta differenziata 2025 destinati alle utenze domestiche. Quest’anno, come novità assoluta, il calendario sarà accompagnato dalla Guida alla Raccolta Differenziata, uno strumento pratico pensato per agevolare i cittadini nel corretto conferimento dei rifiuti e per promuovere una gestione sostenibile.

Questa iniziativa si inserisce in una strategia di comunicazione più ampia, volta a rendere l’informazione ambientale sempre più chiara, accessibile e partecipativa. Attraverso questi strumenti, Valle Umbra Servizi intende rafforzare il senso di responsabilità condivisa tra cittadini e gestore, migliorando la qualità del servizio e il rispetto dell’ambiente.

I calendari 2025 e la guida alla raccolta differenziata sono disponibili in:

versione cartacea recapitata direttamente a tutte le utenze domestiche tramite posta ordinaria e ulteriori copie disponibili dal 16 dicembre 2024 presso l’ Ecosportello di Spoleto (Via dei Metalmeccanici 24 – Z.I. Santo Chiodo) e l’ Ecosportello di Foligno (Via Bianca, 15 – Sant’Eraclio); infine presso i Centri di Raccolta presenti nel territorio.

recapitata direttamente a tutte le utenze domestiche e ulteriori presso l’ (Via dei Metalmeccanici 24 – Z.I. Santo Chiodo) e l’ (Via Bianca, 15 – Sant’Eraclio); infine presso i presenti nel territorio. versione digitale scaricabile e stampabile autonomamente dagli utenti sul sito VUS Ecoportale (https://vus.ecoportale.net/), Valle Umbra Servizi (https://www.valleumbraservizi.it/) e consultabile sull’app Junker: inserendo il Comune e l’indirizzo di residenza, si accede al calendario della propria zona.

Durante il mese di dicembre, oltre alla distribuzione casa per casa, Valle Umbra Servizi condurrà una campagna digitale e social per promuovere l’utilizzo del calendario e sensibilizzare sul tema della raccolta differenziata. Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook aziendale. Presso gli ecosportelli aziendali saranno inoltre affissi materiali informativi dedicati.

Per qualsiasi chiarimento o assistenza, sono disponibili il call center, per chiamate da fisso e mobile, al numero gratuito 800-280328 (attivo da lunedì a sabato, ore 8:00-18:00) e gli Ecosportelli di Foligno e Spoleto, aperti nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato, dalle 9:00 alle 11:00.

Valle Umbra Servizi ricorda che fare una corretta raccolta differenziata significa separare i materiali seguendo le indicazioni del servizio, rispettare orari e giorni di esposizione e non abbandonare rifiuti per strada o fuori dai contenitori.

Riciclare, differenziare e mantenere pulito il territorio sono priorità che richiedono la collaborazione di tutti, per questo l’Azienda vuole ringraziare i cittadini per l’impegno quotidiano e la collaborazione, fondamentali per il successo del servizio e per la tutela dell’ambiente.