Vaccini: Simg Umbria, “Incomprensibile il documento della Usl Umbria 1 su Herpes Zoster”

“Sorpresa” e “preoccupazione” da parte della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie per un documento della Direzione Sanitaria della USL Umbria 1 che ipotizza

“presunte somministrazioni non appropriate del vaccino anti-Herpes Zoster da parte di alcuni Medici di Medicina Generale”.

“Il nostro compito è la cura e la prevenzione – commenta in una nota Pietro Tasegian, segretario Simg Umbria – ci saremmo aspettati un forte appello a incrementare le vaccinazioni nell’adulto per raggiungere i target raccomandati, invece ci troviamo di fronte a una lettera che sembra andare in senso contrario”.