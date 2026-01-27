Usl Umbria 1 realizza e dona 50 creme galeniche ai pazienti oncologici

Città di Castello, 27 gennaio 2026 – Cinquanta flaconi di crema mani a uso galenico sono stati messi a disposizione dei pazienti oncologici in trattamento presso l’ambulatorio oncologico dell’ospedale di Città di Castello.

Per la prima volta il servizio Farmaceutico della Usl Umbria 1, sotto la direzione del responsabile del laboratorio galenico Tommaso Morini, ha avviato la preparazione di questo specifico prodotto.

“Si tratta – ha spiegato Andrea Caprodossi, direttore del servizio Farmaceutico Aziendale – di una formulazione ad azione idratante, lenitiva e protettiva, pensata per offrire sollievo in caso di secchezza, arrossamenti o aumentata sensibilità cutanea, condizioni che possono presentarsi durante i trattamenti chemioterapici. È un gesto semplice, ma realizzato con attenzione e cura professionale”.