Usl Umbria 1 realizza e dona 50 creme galeniche ai pazienti oncologici

La donazione rientra nella fase pilota del progetto “Beyond the Care” e in questa prima fase ha interessato i pazienti in cura all’ospedale di Città di Castello
Città di Castello, 27 gennaio 2026 – Cinquanta flaconi di crema mani a uso galenico sono stati messi a disposizione dei pazienti oncologici in trattamento presso l’ambulatorio oncologico dell’ospedale di Città di Castello.
Per la prima volta il servizio Farmaceutico della Usl Umbria 1, sotto la direzione del responsabile del laboratorio galenico Tommaso Morini, ha avviato la preparazione di questo specifico prodotto.
“Si tratta – ha spiegato Andrea Caprodossi, direttore del servizio Farmaceutico Aziendale – di una formulazione ad azione idratante, lenitiva e protettiva, pensata per offrire sollievo in caso di secchezza, arrossamenti o aumentata sensibilità cutanea, condizioni che possono presentarsi durante i trattamenti chemioterapici. È un gesto semplice, ma realizzato con attenzione e cura professionale”.
“Riteniamo che questa attività rappresenti una ‘coccola’ segno di vicinanza alle persone in cura – ha dichiarato Emanuele Ciotti, direttore generale dell’Usl Umbria 1 – e allo stesso tempo un esempio concreto di come i nostri servizi lavorino quotidianamente per migliorare la qualità dell’assistenza. L’impegno dei professionisti del Servizio Farmaceutico testimonia la volontà e la capacità dell’Azienda di sviluppare soluzioni personalizzate, attente ai bisogni reali dei pazienti e orientate al loro benessere”.
La donazione rientra nella fase pilota del progetto “Beyond the Care”. Vista la rilevanza sociale dell’iniziativa, i Lions Club del territorio – Lions Club Montone Aries, Lions Club Umbertide, Lions Club Tiferno – hanno organizzato un service per raccogliere fondi destinati alla donazione di uno strumento utile alla realizzazione del progetto.