Usl Umbria 1, precisazioni su appalti pulizie

Perugia, 06 dicembre 2025 – In riferimento alle recenti notizie diffuse dagli organi di stampa che riportano un comunicato di Filcams Cgil di Perugia, Nidil di Perugia, Fisascat Cisl, Felsa Cisl, Uiltrasporti e Uiltemp Uil, su di un presunto “disinteresse” sul futuro dei lavoratori delle pulizie, la direzione dell’Usl Umbria 1 ritiene doveroso fornire alcune precisazioni.

L’Azienda sanitaria nel mese di ottobre ha incontrato le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori dell’operatore economico uscente, proprio perché ha sempre teso operare nel loro interesse, rendendosi disponibile a nuovi appuntamenti. La direzione aziendale, infatti, ha sempre dialogato con i sindacati competenti, in tutti gli ambiti che ne richiedevano il confronto, identificandoli come figure di riferimento e di raccordo con il personale, al fine di operare nella piena trasparenza ed efficienza. Ad oggi, inoltre, non risultano ulteriori richieste di incontri da parte dei sindacati ma, proprio perché l’Azienda ritiene che i luoghi istituzionali siano più idonei a risolvere i problemi piuttosto che i mezzi di stampa, la direzione amministrativa dà la propria disponibilità ad incontrare le sigle sindacali già da martedì prossimo affinché questa vicenda possa concludersi nel miglior modo possibile e a salvaguardia di tutte le persone coinvolte.

L’Usl Umbria 1, inoltre, ribadisce che fin dalla nuova aggiudicazione, ad esito di adesione a Convenzione Consip in favore dell’operatore economico subentrante, sono state poste in essere tutte le azioni necessarie atte a garantire il completo e totale riassorbimento del personale della ditta uscente, con piena e corretta applicazione della clausola sociale e di ogni altra azione a cui l’Azienda sanitaria è tenuta in qualità di stazione appaltante.