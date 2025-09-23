Usl Umbria 1, open day dedicato al Punto unico di accesso

L’iniziativa, in programma mercoledì 24 settembre (dalle ore 9 alle 13), si terrà presso la Casa della Comunità di Perugia – Ponte San Giovanni

Perugia, 23 settembre 2025 – La direzione generale della Usl Umbria 1, insieme alla Regione Umbria e al Comune di Perugia, ha organizzato per mercoledì 24 settembre, dalle ore 9 alle 13, un open day dedicato al Pua (Punto unico di accesso), situato all’interno della Casa della Comunità di Perugia – Ponte San Giovanni. È rivolto alla cittadinanza e alle associazioni. Si tratta di un’occasione per conoscere da vicino i servizi, gli spazi e le opportunità offerte alla comunità.