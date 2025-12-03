L’implementazione del nuovo LIS (Sistema Informativo di Laboratorio), che riguarda lo scaricamento dei referti online, sta giungendo a conclusione. Da giovedì 4 dicembre sarà attivato anche per i laboratori dell’Azienda Ospedaliera di Perugia interessando, oltre il punto prelievi dell’ospedale, anche tutti quelli del Distretto del Perugino (situati nei Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano) dell’Usl Umbria 1. Chiunque effettuerà gli esami da quel giorno in poi dovrà scaricare i referti nel nuovo portale: https://referti-laboratorio.regione.umbria.it/.

Per gli utenti che si rivolgono all’area del perugino, i referti degli esami, i cui prelievi sono stati effettuati prima del 4 dicembre, continueranno ad essere scaricabili dai vecchi portali consultabili nei siti dell’Usl Umbria 1 (https://www.uslumbria1.it/servizi-on-line/referti-on-line/ritiro-online-referti-laboratorio-test/) e Azienda Ospedaliera di Perugia (https://www.ospedale.perugia.it/pagine/referti).

I referti possono essere consultati anche accedendo direttamente al FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico):

https://salute.regione.umbria.it/cms/fascicolo-sanitario-elettronico, oppure tramite l’app Umbria Facile: https://www.regione.umbria.it/-/app-umbriafacile.

Indipendentemente dalla modalità di ricezione, si ricorda che i referti sono scaricabili dal giorno indicato sul foglio di prelievo.

Gli utenti che vorranno effettuare segnalazioni o chiedere chiarimenti lo potranno fare tramite NUS – Numero Umbria Sanità (disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle 18,00 da telefono fisso: numero verde 800.63.63.63; da telefono cellulare: 075.5402963) tramite il quale saranno presi in carico dai servizi aziendali per la gestione delle richieste.

In questo passaggio, le due Aziende monitoreranno la situazione per limitare eventuali disagi che dovessero presentarsi in questa ultima fase di transizione, per i quali ci si scusa anticipatamente, nella certezza di una concreta prospettiva di miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi diagnostici.