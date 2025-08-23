Usl Umbria 1, al via i lavori al Pronto soccorso di Castiglione del Lago

Ultimo tassello dell’ampio progetto di riqualificazione che ha interessato numerose strutture dell’ospedale: per garantire la continuità delle attività durante i lavori è stato temporaneamente predisposto un nuovo percorso per l’accesso al servizio

Castiglione del Lago (Pg), 23 agosto 2025 – Al via i lavori di riqualificazione del Pronto soccorso di Castiglione del Lago dell’USL Umbria 1, ultimo strategico intervento dell’ampio progetto di restyling dell’ospedale che è stato ripreso lo scorso anno nell’ambito della programmazione regionale e che ha interessato numerosi altri reparti e strutture.

Durante i lavori, in programma dal 27 agosto al 30 novembre, l’accesso al Pronto soccorso sarà temporaneamente modificato per consentire la continuità delle attività sanitarie e garantire la massima sicurezza.

L’ingresso dei mezzi diretti al Pronto soccorso avverrà dalla sbarra nord-ovest dell’ospedale: le ambulanze 118 e quelle ospedaliere utilizzeranno un telecomando, mentre gli altri mezzi potranno accedere tramite utilizzo del campanello situato in prossimità della sbarra. Dopo aver costeggiato il lato nord della struttura, i veicoli raggiungeranno un ingresso posteriore appositamente allestito, dotato di tunnel per facilitare l’accesso anche ai pazienti barellati. Il nuovo percorso sarà ben segnalato da apposita cartellonistica per dare indicazioni chiare e immediate a pazienti, visitatori e mezzi di soccorso.

Questi lavori rappresentano l’ultimo tassello di un investimento importante per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria offerta dall’ospedale di Castiglione del Lago nell’area del Trasimeno. Consapevole che il cantiere possa comportare qualche disagio temporaneo, legato anche ad una parziale riduzione degli spazi, la Direzione aziendale confida nella comprensione dei cittadini, che potranno beneficiare nel tempo di questo importante e atteso intervento di riqualificazione.