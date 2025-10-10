Entrerà in servizio in occasione della Marcia della Pace Perugia – Assisi
In occasione della Marcia della Pace Perugia – Assisi, in programma domenica 12 ottobre, sarà attivata una nuova postazione per il TSA (Trasporto di soccorso avanzato) presso il Presidio ospedaliero di Assisi.
Sarà operativa dalle ore 8,00 alle 20,00, 7 giorni su 7, per tutta la durata degli eventi giubilari, almeno fino al 31 dicembre 2025. La postazione sarà composta di un autista ed un infermiere.
La sua attivazione, come deliberato dalla direzione dell’Usl Umbria 1, risponde a esigenze specifiche connesse al potenziamento dei servizi di emergenza e urgenza previsti per la città di Assisi in occasione del Giubileo, finanziati attraverso i fondi stanziati dal governo nazionale, gestiti dalla Regione e affidati all’Azienda sanitaria.