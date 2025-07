Università degli Studi di Perugia: l’Ateneo apre nuova sede a San Mariano

Una giornata che segna una tappa storica per la comunità corcianese. Nella mattinata di oggi, lunedì 28 luglio, nella sala Consiliare del Comune di Corciano, è stato ufficialmente sottoscritto l’accordo tra il sindaco Lorenzo Pierotti e il magnifico rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, che sancisce l’apertura di una sede universitaria a Corciano, all’interno del Centro Sabrina Caselli di San Mariano.

La nuova sede ospiterà attività didattiche e progettuali legate al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, rappresentato dal professor Giovanni Gigliotti (direttore) e dal professor Paolo Belardi (delegato del rettore), protagonisti del percorso di progettazione preliminare dell’iniziativa.

Un traguardo straordinario che pone Corciano al centro della rete della formazione universitaria regionale e apre a nuove opportunità di crescita culturale, sociale ed economica.

È una giornata storica per Corciano – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Pierotti – L’arrivo dell’Università degli Studi di Perugia nel nostro territorio rappresenta molto più di un presidio accademico: è il punto di partenza di un progetto di sviluppo integrato, che potrà generare sinergie tra Istituzioni, imprese, associazioni e cittadini. La presenza dell’ateneo porterà fermento culturale, innovazione, nuove idee e collaborazioni capaci di arricchire il tessuto economico e sociale della nostra comunità. È il risultato di un lavoro costante e appassionato che questa amministrazione ha messo in campo per offrire al territorio servizi concreti e visioni a lungo termine. Investire nella conoscenza significa costruire futuro. Ringrazio di cuore il magnifico rettore Maurizio Oliviero, che ha creduto nella nostra proposta e l’ha trasformata in realtà, e ringrazio i professori Giovanni Gigliotti e Paolo Belardi per il prezioso lavoro progettuale svolto

Un investimento importante per il futuro dei nostri giovani – ha sottolineato Sara Motti, vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione – che potranno formarsi e crescere senza lasciare il territorio. La scuola e l’università sono il cuore di una comunità che guarda avanti

L’accordo siglato oggi con il Comune di Corciano – queste le parole del rettore Maurizio Oliviero – incarna perfettamente la missione dell’Università degli Studi di Perugia quale presidio di conoscenza chiamato a generare progresso, in un’ottica di apertura al mondo e di impegno costante nel coniugare eccellenza accademica e impatto sociale. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lorenzo Pierotti, ha dimostrato una visione lungimirante e una capacità progettuale che si allineano con i valori del nostro Ateneo, riuscendo a cogliere l’importanza di investire nella conoscenza come leva di sviluppo del benessere economico, scientifico e culturale.

Sono convinto che questa collaborazione produrrà benefici a lungo termine per il territorio coinvolto: dalla formazione di figure professionali specializzate nelle discipline ingegneristiche e ambientali, sempre più richieste dal mercato del lavoro, alla promozione di progetti di ricerca che potranno rispondere alle sfide della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile. Ringrazio quindi l’amministrazione comunale di Corciano per aver condiviso con noi, a beneficio di tutte e tutti, questa ambiziosa visione di futuro