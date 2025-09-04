Unitre Terni apre le iscrizioni all’anno accademico 2025-2026

Laboratori di lingua, informatica, ceramica, fotografia digitale, scrittura creativa ma anche corsi di ginnastica dolce e una lunga serie di altre opportunità di incontro, approfondimento e svago.

E’ quanto propone l’Unitre di Terni per il percorso legato all’anno accademico 2025-2026 che avrà inizio ad ottobre e andrà avanti fino alla fine di maggio.

Martedì 9 settembre, alle 10, alla ex Foresteria di corso Tacito 146, sede dell’associazione, l’apertura delle iscrizioni all’anno accademico di Unitre Terni.

“Con la tessera un anno di cultura, con l’opportunità di cogliere l’armonia di un benessere condiviso” sottolineano da Unitre Terni.

La segreteria, per tutto il mese di settembre, sarà aperta dalle 10 e 30 alle 13 e sarà scoprire e scegliere tra un folto numero di corsi e laboratori quello più adatto ad ognuno, con l’aiuto e il consiglio del personale Unitre altamente professionalizzato.