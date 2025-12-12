Unicoop Etruria: “Dalla destra mozione strumentale”

“sempre assenti a difesa dei lavoratori”. Nota dei gruppi consiliari di maggioranza: “Sorprende l’attenzione che la minoranza, a fasi alterne, riserva al mondo del lavoro”

“Sorprende l’attenzione che la minoranza, a fasi alterne, riserva al mondo del lavoro. Il tema dei posti di lavoro in bilico con la fusione di Coop Centro Italia e Unicoop Tirreno è stato al centro di una mozione urgente firmata dai consiglieri del centrodestra, dal tono decisamente strumentale”.

Così in una nota i gruppi di maggioranza Pd, Avs, M5S e Ud-Pp che ricordano anche “l’impegno del gruppo di maggioranza fin dai primi momenti in cui è stato avviato il confronto sulla fusione”.

“La nostra attenzione – assicurano – è sempre particolarmente alta: siamo stati accanto ai lavoratori insieme al Comune di Castiglione del Lago, abbiamo partecipato agli stati di agitazione proclamati e abbiamo incontrato i sindacati in più occasioni, ogni volta con l’obiettivo di trovare le soluzioni di fronte ad un piano industriale che penalizza il nostro territorio e che mette in discussione troppi posti di lavoro. Lo scorso 9 dicembre – ricordano – c’è stato un importante appuntamento tra la presidente Stefania Proietti, l’assessore Francesco De Rebotti e i sindacati. Ci siamo impegnati a dare le risposte necessarie e al tavolo del 22 dicembre – concludono i consiglieri di maggioranza – torneremo a chiedere garanzie all’azienda su mantenimento delle sedi, sul mantenimento della rete di vendite e sul piano di investimenti, per la tutela dell’occupazione”.