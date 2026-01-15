Una delegazione dell’Università algerina di Orano 2 ricevuta oggi dai vertici della Stranieri: molti i progetti di collaborazione profilati

Perugia, 14 gennaio 2026 – Una delegazione dell’Università algerina di Orano 2, guidata dal rettore Ahmed Chaalal, è stata ricevuta stamane dai vertici di Palazzo Gallenga.

La visita dell’ateneo algerino fa seguito alla missione svolta alcuni mesi or sono presso Orano 2 da una delegazione della Stranieri finalizzata alla messa a punto di corsi di aggiornamento didattico per gli insegnati d’italiano di quell’ateneo e degli altri presenti nella regione occidentale del paese nordafricano.

Oltre che dal rettore Chaalal la delegazione algerina era composta dal prorettore per le relazioni internazionali e la cooperazione accademica, Ismail Amani, dal prorettore per i corsi post laurea e per la ricerca scientifica, Nassim Baba Hamed, e dalla docente di sociologia Soumeya Houmer. L’ateneo di Palazzo Gallenga era invece rappresentato dal rettore De Cesaris, dalla delegata alle relazioni internazionali Federica Guazzini, dal capo area e dal capo ufficio delle relazioni internazionali, rispettivamente Francesco Lampone e Valentina Seri.

Nel corso dell’incontro le due delegazioni hanno affrontato numerosi temi riguardanti le varie forme di collaborazione praticabili tra le università, approfondendo in particolare l’organizzazione di uno specifico corso intensivo di lingua inglese da parte di Unistrapg, destinato ai docenti e al personale tecnico dell’Università di Orano 2, insieme alla programmazione di un nuovo corso di aggiornamento per i docenti d’italiano di quell’ateneo.

Forte interesse è stato inoltre espresso da parte del rettore Chaalal per il possibile sviluppo di programmi di ricerca congiunti nell’ambito del WARREDOC, il Centro di ricerca della Stranieri sulle risorse idriche, e con il corso di laurea MICO (Made in Italy cibo e Ospitalità), per studi relativi alla sicurezza alimentare. Sono state offerte dalla delegazione algerina opportunità di visiting per i docenti unistrapg e l’invito a questi ultimi a far parte del comitato scientifico delle riviste dell’ateneo nordafricano.

L’Università algerina di Orano 2 conta 27.000 studenti e 1100 docenti operanti in facoltà che abbracciano tutti i settori disciplinari. Nel presente l’ateneo è impegnato in programmi di ricerca relativi alle risorse idriche, all’energia, al cibo e al managering, e pertanto si sono rivolti all’Università per Stranieri di Perugia per lo sviluppo di corsi specialistici per i loro docenti in questi macro settori, nei quali l’ateneo di Palazzo Gallenga ha da tempo centri di ricerca e corsi di laurea attivi (Mico – Made in Italy, cibo e ospitalità; Warredoc – Water resources research and documentation center; SoCi – Scienze sociali per la sostenibilità e la cooperazione internazionale; RICS – Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo).

L’incontro si è concluso con la definizione di un cronoprogramma di contatti e riunioni per la progettazione delle iniziative concordate.