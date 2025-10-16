“Un Villaggio per Crescere” arriva alla biblioteca di Gualdo Tadino

​La Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” di Gualdo Tadino ospiterà nuovamente l’iniziativa “Un Villaggio per Crescere”, il progetto nazionale volto a sostenere lo sviluppo della prima infanzia e rafforzare le relazioni familiari. L’appuntamento, completamente gratuito, è fissato per sabato 18 ottobre, alle ore 10:00.

​Il progetto “Un Villaggio per Crescere” è proposto e coordinato dal Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini e nasce per essere un utile supporto per le famiglie con bambini in età prescolare (0-6 anni). L’iniziativa fa parte del progetto “Crescere nel Villaggio”, co-finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e da The Human Safety Net – Fondazione di Generali.

​Il Villaggio è uno spazio libero e gratuito in cui bambine e bambini (0-6 anni) e le loro famiglie possono incontrarsi per fare attività insieme. Guidati da educatrici professionali, si dedicano ad attività che, come la lettura, il disegno, il gioco e la musica, sostengono lo sviluppo dei bambini e rafforzano il legame con i genitori.

​Il progetto a Gualdo Tadino rientra in una rete più ampia che mira a coordinare servizi sanitari, educativi e culturali (come la Biblioteca) per supportare i neo-genitori.

​Dopo l’evento di successo di giugno, l’iniziativa torna per un nuovo momento di crescita e lettura condivisa.

L’età consigliata per la partecipazione è 0-6 anni.

​Per maggiori informazioni: 3342749979 / 3383384566