Un tour di Perugia con le Vespa d’epoca

Iniziativa del Vespa Club Perugia che domenica 7 settembre ha richiamato i possessori delle ‘large frame’ per un giro in città e un momento di convivialità

Domenica in Vespa per le vie di Perugia. Ancora una lodevole iniziativa del Vespa Club Perugia, che per il 7 settembre ha ideato un giro della città con le cosiddette ‘large frame’. Si tratta della Vespa con le scocche larghe e di cilindrata pari o superiore ai 125 cc. Molte ne sono state prodotte dalla seconda metà degli anni ’50 fino alla mitica PX. A Perugia hanno preso parte all’evento alcuni modelli: le storiche e affascinanti GS, le Sprint, le Sprint Veloci, le GTR, le TS, le GT e le Rally. Immancabile la ‘Vespa dei Baci Perugina’ del presidente onorario Antonio Gamboni.

Un gruppo di oltre venti mezzi, che è partito da Colle Umberto nella prima mattinata per un giro turistico, dentro il Comune, che ha visto toccare le frazioni di San Giovanni del Pantano, la Bruna, Ponte Pattoli, Cordigliano, Montelaguardia, Ponte Rio e Monteluce. Una volta arrivati nel cuore dell’acropoli i vespisti si sono fermati in piazza IV Novembre per un saluto all’Assessore allo Sport del Comune di Perugia (che ha patrocinato l’evento), Pierluigi Vossi e le immancabili foto. Numerosi i turisti e curiosi che si sono fermati per ammirare le Vespa.

È stata una bella mattinata – dichiara il Presidente del Vespa Club Perugia, Andrea Sonaglia – vissuta all’insegna dell’aggregazione e del divertimento. Ci tenevamo a stimolare i vespisti nel tirare fuori questi mezzi che, per molti, rappresentano i modelli più suggestivi prodotti nella storia della Piaggio. Ringrazio l’amministrazione comunale e in particolare gli assessori Vossi e Croce per aver accolto la nostra richiesta e il Maggiore della Polizia Municipale, Isabella Lucarelli, per la consueta cortesia con cui ha agevolato le esigenze di sosta e transito nell’area del centro. Un grazie prezioso alle aziende che da sempre ci sono vicine, Saet Umbria, nella persona di Simone Tomassini, Grifo Latte, in quella di Carlo Baccarelli e Gioielleria Chioccoloni con Artemio Settimi. Grazie a tutti i partecipanti e agli amici vespa club Montone e Todi, che hanno arricchito l’evento con i loro mezzi e reso l’Umbria vespistica più unita

‘Un giro in città con le Vespa large frame’ è stata anche l’occasione per creare nuovi rapporti anche con le associazioni del territorio.

Abbiamo concluso il giro nello splendido scenario di Villa Van Marle a San Marco – continua Sonaglia – e trovato la calorosa accoglienza del centro socio culturale guidato dal presidente Maurizio Ercolanelli. Prossimamente daremo corso ad altre collaborazioni

I PARTECIPANTI: Antonio Gamboni, Andrea Sonaglia, Gianluca Cutini, Roberto Natali, Federico Brizi, Ruggero Campi, Maurizio De Cenzo, Riccardo Cacioppolini, Fernando Cacioppolini, Maria Cristina Tortoioli, Matteo Tortoioli, Gabriele Ventanni, Remo Pulcioni, Emanuele Bazzarri, Giacomo Bartolini, Enrico Ciampelli, Gianluca Perri, Mirco Biarella, Michele Costantini, Fabio Cipriani, Alessio Cipriani, Maichol Grilli, Lorenzo Morani, Moreno Pascucci, Matteo Moretti e Benedetta Cutini.