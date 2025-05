Un tartufo per la ricerca contro il cancro: a Pietralunga cena benefica in piazza

Iniziativa dell’imprenditore Giuliano Martinelli a sostegno del Comitato Umbria per l’Airc. Serata-evento in piazza Fiorucci giovedì 3 luglio. Programma e menù in via di definizione

Si stanno ancora definendo gli ultimi dettagli del programma musicale e del menù – che comunque sarà ovviamente a base di tartufo –, ma intanto si ha già una data. La cena benefica intitolata ‘Un tartufo per la ricerca’, promossa e organizzata dall’imprenditore Giuliano Martinelli, titolare della Giuliano Tartufi, per raccogliere fondi a favore della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, torna nella centrale piazza Fiorucci di Pietralunga, per la sua seconda edizione, giovedì 3 luglio. Ad annunciarlo, durante un’iniziativa organizzata nella sede dell’azienda Giuliano Tartufi di Pietralunga, venerdì 30 maggio, sono stati lo stesso Martinelli e la presidente del Comitato Umbria di Fondazione Airc, Laura Radi. Alla presentazione dell’evento è intervenuto anche il sindaco di Pietralunga, Francesco Rizzuti.

“La prima edizione – ha ricordato il ‘re del tartufo’, Giuliano Martinelli – fu improvvisata in pochissimo tempo per ricordare una cara persona che era recentemente scomparsa a causa di questa tremenda malattia. Ma la risposta del pubblico fu fantastica e riuscimmo a raccogliere 5.500 euro che abbiamo poi interamente devoluto all’Airc. Visto il successo, abbiamo voluto replicare per cercare di fare ancora meglio. Anche perché questa serata non è dedicata, come si dice spesso, a chi ne ha bisogno, ma a tutti noi, perché purtroppo troppe famiglie convivono con questo male. È quindi una tematica che dovrebbe interessarci in maniera particolare e noi cercheremo di dare il massimo. Sarà una serata bellissima, dedicata al cibo e alla musica, ma soprattutto alla ricerca. Io sosterrò tutte le spese dell’evento, mentre tutto il ricavato sarà destinato all’Airc”.

La cena spettacolo, come detto, si svolgerà mercoledì 3 luglio, alle 20, in piazza Fiorucci e, come nella precedente edizione, rappresenterà un’occasione per unire eccellenze gastronomiche e solidarietà. Per partecipare all’evento è previsto un contributo che sarà devoluto interamente a Fondazione Airc per sostenere la ricerca sul cancro. Oltre cento i posti disponibili e saranno serviti i piatti a base di tartufo preparati dallo chef Luca Meoni.