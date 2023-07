Un omaggio ai grandi della musica classica apre il XII Narnia Festival

Sarà un omaggio alla musica classica e alle grandi produzioni a inaugurare, martedì 18 luglio, la dodicesima edizione del Narnia Festival, kermesse artistica ideata e diretta dalla pianista Cristiana Pegoraro, con la direzione musicale del direttore d’orchestra Lorenzo Porzio, che ha ottenuto quest’anno l’ottava Medaglia del presidente della Repubblica e che sarà in scena a Narni fino a domenica 30 luglio.

Il San Domenico Auditorium Bortolotti, alle 21.30, ospiterà dunque il concerto di apertura ‘Eroismo e passione romantica’ durante il quale Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Europa Musica diretta dal maestro Lorenzo Porzio eseguiranno musiche del grande repertorio: la 7ma Sinfonia di Beethoven e il Concerto per pianoforte e orchestra di Schumann.

Mercoledì 19 luglio il festival prosegue, alla Loggia degli Scolopi di Palazzo dei Priori, con l’evento ‘L’uomo che doveva morire’ che vedrà la presenza di importanti giornalisti, a testimonianza del valore culturale sempre più riconosciuto alla manifestazione. In occasione dell’anniversario dell’assassinio di Paolo Borsellino sarà proiettato il documentario del giornalista Carmine Fotia che contiene, tra le altre, le testimonianze di Agnese Borsellino e Andrea Camilleri. Ne discutono l’autore, il sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli e i giornalisti Constanze Reuscher (Propaganda Live) e Antonio Roccuzzo (LA7). A seguire, alle 19.30, la stessa location ospiterà ‘Jazz… con gusto!’, evento degustazione a cura di Umbria Wine Club con prodotti e vini del territorio e il concerto del Dipartimento di Jazz del Narnia Festival.

Spazio alla danza, programma di alto perfezionamento sempre più apprezzato al festival, nell’evento ‘Colors of love – Quadri in movimento’, giovedì 20 luglio alle 21.30 al San Domenico Auditorium Bortolotti. Una serata di danza contemporanea e musica dal vivo dedicata ai colori dell’amore, in cui si esibirà la Compagnia Excursus/PinDoc, per la direzione artistica e le coreografie di Ricky Bonavita, con Cristiana Pegoraro che eseguirà al pianoforte musiche di Debussy, Saint-Saens, Chopin, Schumann.

Visto sotto molteplici aspetti e relazioni, attraverso personaggi e situazioni che rinviano ad atmosfere nostalgiche e oniriche, il tema universale dell’amore condurrà lo spettatore in un viaggio nel mondo dell’immaginario. Durante la serata sarà consegnato il Premio Narnia Festival – Leone d’argento alla carriera alla conduttrice televisiva e giornalista Paola Saluzzi. Il cartellone prosegue, alle 23, in Piazza dei Priori con Jazz sotto le stelle.

Come da tradizione, anche alle arti visive è riservato un importante capitolo all’interno della kermesse e quest’anno le mostre allestite sono tre: la fotografica ‘Volti ed emozioni al Narnia Festival’ di Alberto Mirimao al San Domenico Auditorium Bortolotti, la personale ‘Bagliori di luce’ di Anna Paola Catalani nella Corte del Palazzo dei Priori e ‘Andavo a Cento all’ora’ di Sergio Gatti dedicata ai modellini della 1000 Miglia, al Vicolo Belvedere.