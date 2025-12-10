Un francobollo per celebrare il borgo di Giano dell’Umbria

appartenente alla serie “Il patrimonio naturale e paesaggistico”

Il borgo di Giano dell’Umbria sarà celebrato il prossimo anno con l’emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie “Il patrimonio naturale e paesaggistico”. L’emissione è prevista nel mese di maggio, come riportato nel programma annuale delle emissioni filateliche reso noto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (link: www.mimit.gov.it/images/stories/francobolli/programma_emissioni_cvp_2026.pdf).

A darne notizia è l’assessore al turismo e alla cultura del Comune umbro, Jacopo Barbarito.

E’ una grande soddisfazione ottenere questo riconoscimento, che nel 2026 sarà attribuito solo al nostro Comune in tutta Italia. Devo in primo luogo ringraziare il ministro Adolfo Urso e la sottosegretaria con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, entrambi esponenti di Fratelli d’Italia del governo Meloni, per l’attenzione che hanno riservato alla nostra domanda, insieme al sottosegretario Emanuele Prisco, che si è fatto ‘ambasciatore’ del nostro Comune. Dopo l’ingresso nell’associazione dei Borghi più belli d’Italia nel 2023, Giano dell’Umbria ottiene un altro prestigioso risultato che celebra il nostro territorio e rafforza ulteriormente le svariate attività di promozione e valorizzazione che stiamo mettendo in campo in questi anni. Nelle prossime settimane valuteremo apposite iniziative per valorizzare questo risultato e arrivare al mese di maggio con appuntamenti ed eventi dedicati, oltre alla cerimonia che si terrà alla sede del Ministero

conclude l’assessore.