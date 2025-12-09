Un Barton Park in versione natalizia ha fatto il pieno di presenze nel ponte dell’Immacolata

Pista di pattinaggio sul ghiaccio e casa di Babbo Natale tra luci soffuse e musica dolce. Il parco vestito a festa accoglie i visitatori un un’atmosfera unica

Ha fatto il pieno di presenze il Barton Park di Perugia nel lungo ponte dell’Immacolata durante il quale cittadini e turisti non hanno perso l’occasione di visitare il parco particolarmente suggestivo nella sua veste natalizia.

Quattro le radici su cui è nato l’allestimento tematico che accoglie i visitatori in questo periodo: luminarie che scaldano con la loro luce soffusa e avvolgente, musica di sottofondo che riempie l’aria, la casa di Babbo Natale in cui i più piccoli possono dare voce ai propri desideri affidandoli alla classica letterina e una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Tutto questo dà vita a un percorso sensoriale e a un’esperienza unica nella suggestiva atmosfera e magia natalizia. La pista di ghiaccio, in cui volteggiare sui pattini e divertirsi, diventa occasione di gioia e condivisione, i bambini scoprono la magia dell’inverno e gli adulti riassaporano il piacere dello stare insieme. Fino al 21 dicembre la pista è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 23, sabato, domenica e festivi anche dalle 10.30 alle 12.30; dal 22 dicembre al 6 gennaio invece sarà aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 23. Il costo è di 6 euro per mezz’ora, 8 per un’ora (incluso il noleggio pattini).

Addentrandosi nel cuore del parco, tra luci soffuse e musica dolce, si raggiunge poi la Casa di Babbo Natale davanti alla quale, nei giorni scorsi, si sono formate lunghe file nell’attesa di incontrare il simpatico vecchietto. I bambini hanno potuto scattare foto ricordo e consegnare la propria letterina lasciandola nell’apposita buca della posta: un momento di grande emozione per i più piccoli che solo la meraviglia dell’infanzia sa creare. La casa di Babbo Natale sarà ancora aperta tutti i sabati e le domeniche dalle 17 alle 20.

“Se è vero che l’Umbria è il cuore verde d’Italia – fanno sapere dal Gruppo Barton –, è vero anche che il Barton Park è il cuore verde di Perugia. Un parco che nasce come luogo aperto alla cittadinanza, inclusivo e senza barriere architettoniche, dove tutti, adulti e bambini, scelgono di trascorrere, insieme, ogni giorno, tempo libero di qualità”. “Le festività natalizie sono l’occasione ideale per riscoprire la gioia e il valore dello stare insieme – proseguono dal Gruppo Barton –, per onorare le tradizioni e costruire ricordi indelebili. La pista di pattinaggio al parco vuole essere, in questo senso, un invito a fermarsi, a concedersi un momento speciale, da vivere da sé o condividere con i propri cari, respirando la quiete e la serenità, immergendosi in un ambiente naturale vestito a tema, con luci e musiche natalizie”.