Un altro atto vandalico ai danni della sede della Lega Perugia

“Le intimidazioni non fermeranno le nostre battaglie. Denunciamo e andiamo avanti con ancor più determinazione”

“A distanza di qualche mese dall’episodio che aveva visto la nostra sede vandalizzata con colla e metallo spezzato inseriti nelle serrature della porta e della saracinesca, ci troviamo di nuovo a denunciare un gesto codardo contro il nostro movimento. Questa volta – spiegano in una nota il commissario della Lega Perugia Lorenzo Mattioni e il tesoriere della Lega Umbria Luca Valigi – hanno imbrattato il poster affisso alla vetrata e hanno deturpato allo stesso modo la cassetta della posta accanto all’ingresso. Siamo perfettamente consapevoli che l’entità del danno materiale sia minima, ciò che condanniamo con fermezza è il gesto in sé, un atto vile e intimidatorio che nulla ha a che vedere con il confronto politico e democratico. La politica si fa con le idee, con il dialogo e con le proposte per i cittadini, non imbrattando sedi e simboli di partito. Annunciamo fin da subito che presenteremo denuncia alle autorità competenti e confidiamo, come già accaduto in passato, nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché siano individuati i responsabili. La Lega non arretra: continueremo a portare avanti la nostra attività con determinazione e trasparenza, senza lasciarci condizionare da chi pensa di fermarci con la violenza. A Perugia come in tutta l’Umbria, saremo sempre al fianco dei cittadini, nel segno del rispetto e della legalità”