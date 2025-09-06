UmbriaWine 2025, presentata la terza edizione del Festival del vino umbro

Degustazioni, masterclass, percorsi esperienziali e momenti di confronto, ma anche tanta musica: la città di Perugia si animerà per tre giorni dal 12 al 14 settembre.

In totale 42 le cantine presenti, per oltre 250 etichette, ma anche 6 food truck.

Il taglio del nastro dell’evento sarà con il convegno, in collaborazione con Umbria Top Wines, su sinergie, prospettive e opportunità del comparto vitivinicolo umbro

PERUGIA – Con degustazioni, masterclass, conferenze tematiche, percorsi esperienziali e momenti di confronto, tanta musica ed una intera città coinvolta, con una grande rete di soggetti a fare sinergia, UmbriaWine 2025 si conferma evento attrattivo per tutti e soprattutto di riferimento per narrare identità, eccellenze, passato, presente e futuro del comparto vitivinicolo umbro.

Il festival del vino umbro, in programma a Perugia dal 12 al 14 settembre e giunto alla terza edizione, continua il percorso di valorizzazione delle cantine e dei produttori regionali. Il tutto come sempre nelle iconiche piazze del centro storico del capoluogo umbro.

L’intento dell’associazione Open Mind, ideatrice e organizzatrice dell’evento, realizzato con il sostegno di Fondazione Perugia, è quello di promuovere la cultura del vino regionale, come è stato ricordato sabato 6 settembre nella Sala dei Notari durante la conferenza stampa in cui sono state svelate le iniziative previste.

Sono intervenuti, tra gli altri, anche gli assessori comunali Andrea Stafisso e Fabrizio Croce (con quest’ultimo che ha annunciato anche l’apertura straordinaria notturna del Minimetrò), Daniele Moretti per la Fondazione Perugia e Gioia Bacoccoli, coordinatrice di Umbria Top Wines.

Sono in arrivo così tre giorni in cui sarà dato spazio ad un ampio numero di cantine umbre (42, sei in più dello scorso anno) e a 6 food truck, per completare così la proposta eno-gastronomica.

Anche quest’anno Umbria Top Wines è partner d’eccellenza della manifestazione (33 delle 42 cantine presenti sono socie della cooperativa che si occupa di promuovere il vino umbro in contesti internazionali e che rappresenta il 95% del comparto regionale).

E proprio in collaborazione con Umbria Top, l’evento si aprirà venerdì 12 settembre alle ore 17.30, subito dopo l’inaugurazione e il taglio del nastro, in Piazza della Repubblica con il talk dal titolo “Il comparto vitivinicolo umbro: sinergie, prospettive e opportunità da UE, istituzioni ed enti locali”. Interverranno rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali, del mondo accademico e degli operatori del settore: Simona Meloni, assessore al PNRR, alle politiche agricole e agroalimentari, al turismo e allo sport della Regione Umbria; Andrea Stafisso, assessore allo Sviluppo Economico e Commercio del Comune di Perugia; Fabrizio Croce, assessore al Turismo, Città storica, Spettacolo dal vivo e Creatività urbana del Comune di Perugia; David Ghromann, assessore all’Ambiente, Aree verdi e Rigenerazione urbana del Comune di Perugia; Antonio Allegra, docente dell’Università per Stranieri di Perugia; Olivier La Rocca, CEO della società Europartners Srl con sede a Bruxelles e Massimo Sepiacci, presidente di Umbria Top. A moderare l’incontro sarà Luca Dalla Regina, wine communicator.

Al centro del dibattito ci saranno le opportunità per il comparto vitivinicolo regionale, dai bandi europei alle strategie istituzionali, con particolare attenzione all’enoturismo e al legame tra Perugia e uno dei prodotti agricoli più identitari della regione.

Umbria Top sarà presente anche con uno stand dedicato in Piazza Italia, dove i visitatori potranno degustare gratuitamente vini di qualità delle aziende socie. Con l’acquisto del kit degustazione presso le casse del festival, ogni giorno dalle 17 alle 20 sarà possibile ricevere due token, uno da utilizzare presso la postazione Umbria Top, presidiata da un sommelier AIS, l’altro da consegnare presso lo stand di una delle 33 cantine socie presenti in evento per assaggiare un altro calice di vini a denominazione. Lo stand proporrà un viaggio nei calici con temi diversi: il venerdì sarà dedicato alle bollicine umbre con “Brindisi a UmbriaWine!”, il sabato ai bianchi con “Tonalità d’Umbria: luce liquida” e la domenica a rosati e rossi con “Tonalità d’Umbria: emozioni a colori”. La presenza di Umbria Top è sostenuta dal contributo Csr della Regione Umbria.

Nelle zone dell’evento, oltre le attività di degustazione, saranno anche organizzate conferenze e dibattiti, con lo scopo di informare i partecipanti alla manifestazione sulle dinamiche principali del settore e sensibilizzare su alcune tematiche d’interesse sociale.

Quest’anno sono state programmate ben 4 masterclass esclusive e su prenotazione. Un format di degustazioni guidate che consente di vivere un’esperienza imperdibile grazie ai migliori vini umbri accuratamente selezionati dagli ospiti del festival in magnifiche location del centro storico di Perugia.

Si inizia sabato 13 settembre con una degustazione “Vini & Sigari” (ore 18, Terrazza Collin’s Restaurant – Hotel Brufani). Un’esperienza esclusiva che unisce i migliori vini da meditazione e i sigari umbri, per un percorso sensoriale unico nel cuore di Perugia.

Ancora sabato 13 settembre un’altra degustazione guidata a cura di Francesca Granelli su “Vini passiti, muffati e dolci in Umbria” (ore 18, Priori Secret Garden) in collaborazione con Le donne del vino Umbria, associazione nazionale che promuove la cultura del vino e il ruolo delle donne nella filiera produttiva enologica. In degustazione quindi i vini passiti e dolci più amati dell’Umbria, per percorrere un viaggio che partirà dalla tradizione e culminerà nell’analisi delle più recenti innovazioni sul tema.

Domenica 14 settembre toccherà a “Vitigni autoctoni: alle radici dei vini di qualità” (ore 17, Chiostro della Cattedrale di San Lorenzo) a cura di Umbria Top Wines. Degustazione condotta da Alberto Palliotti, professore di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree all’ Università degli Studi di Perugia, affiancato dal sommelier AIS Annachiara Baiocco, di quattro vitigni: Pecorino, Trebbiano Spoletino, Tostolello e Grero. Alla masterclass sarà abbinata la visita guidata alla Perugia Sotterranea, che offrirà ai partecipanti un viaggio esclusivo tra archeologia e cultura del vino, dall’antico decumano romano al triclinio di una domus, dalle mura ciclopiche etrusche fino all’area dei templi sotto l’Acropoli, dove il vino trascendeva la sua funzione conviviale assumendo un valore sacro. La degustazione è riservata a un massimo di trenta posti su prenotazione.

Alle ore 17:30 invece, all’Osteria a Priori, “Montefalco in ogni calice, l’Umbria in ogni assaggio”, in collaborazione con il Consorzio tutela Vini Montefalco, con degustazione e abbinamenti dello chef. Conduce Giulia Celeschi.

Per tutte e 4 le iniziative i posti sono limitati e l’ingresso è su prenotazione tramite TicketSMS. Info e prenotazioni: +39 348 166 8492.

L’evento prevede la partecipazione di 42 cantine (con oltre 250 etichette per una rappresentazione esaustiva del comparto regionale) che animeranno gli iconici luoghi di Piazza Repubblica, Piazza Italia, Giardini Carducci, Piazza Matteotti: Berioli, Terre de la Custodia, MonteVibiano, Semonte, Lungarotti, Terre Margaritelli, Tenuta dei Mori, Blasi, Perticaia, Le Cimate, Napolini, Le Thadee, Daniele Rossi, Scacciadiavoli, Briziarelli, Vetunna, Tudernum, Famiglia Cotarella, Benedetti e Grigi, Pucciarella, Baldassarri, Agricola Casaioli, Goretti, Conti Salvatori, Duca della Corgna, Castello di Solfagnano, I vini di Giovanni, Antonelli, Roccafiore, Tenute Baldo, Chiorri, Carini, Maravalle Vitalonga, Leonelli, Lunelli, Monticello, Placidi, Fanini, Oleum, Arnaldo Caprai, Di Colle in Colle, Tenuta dei Trinci.

Tutte esclusivamente di provenienza umbra, così come i 6 food truck: Meat American BBQ, Il Pollastro PastaPoke, Ebe, Cukuc, Pecora Nera, Sicily on The Road, per completare la proposta eno-gastronomica.

L’organizzazione metterà a disposizione dei produttori aderenti degli stand, in cui i vari operatori promuoveranno i loro prodotti ed effettueranno la somministrazione ai visitatori della manifestazione, a seguito dell’esibizione e ritiro del biglietto. Gli stand saranno operativi dalle prime ore del pomeriggio, per terminare a mezzanotte circa.

Oltre a degustazioni, talk e conferenze, dal pomeriggio fino a tarda sera i partecipanti dell’evento potranno ascoltare tanta musica in sottofondo con i suoni dei migliori artisti live e dj set del panorama regionale, che si alterneranno in 3 piazze: piazza Italia per i giovanissimi, piazza Matteotti per sonorità elettroniche e i Giardini Carducci dedicati a quelle contemporanee.

Dal 12 al 14 settembre ci sarà anche il Wine Shop ufficiale in Piazza della Repubblica. Dalle 17 alle 20 si potrà acquistare, e ritirare comodamente al momento del rientro, tutte le etichette presenti al festival tramite lo stand dedicato. Un’occasione unica per scoprire e portare a casa i sapori autentici della regione, selezionati tra le 42 cantine presenti al festival.

Anche l’arte e la cultura incontreranno il vino ad UmbriaWine 2025. Dal 12 al 14 settembre sono previsti degli sconti (dedicati ai possessori del kit) per visitare la Galleria Nazionale dell’Umbria, Palazzo Baldeschi e il Museo del Capitolo della Cattedrale. Previsto inoltre un video mapping sulla facciata del Teatro del Pavone grazie in collaborazione con il NID.

Sarà semplice anche parcheggiare. Grazie alla collaborazione ufficiale con Saba, i possessori del kit UmbriaWine possono ritirare in cassa un coupon sconto del 30% sul parcheggio di Piazzale Europa. Una soluzione comoda e conveniente per vivere la manifestazione senza pensieri. Per chi preferisce altre opzioni, i parcheggi disponibili senza sconto restano: Piazza Partigiani, Viale Pellini, Ripa di Meana e Sant’Antonio.

L’evento è realizzato anche grazie ai patrocini di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Comune di Perugia, Camera di Commercio dell’Umbria, Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia.

Tra i main partner, oltre ad Umbria Top Wines, anche Alessandrelli e Ugolinelli. Tante, inoltre le collaborazioni dell’edizione 2025: tra le altre anche quelle con Confagricoltura, CIA, AIS Umbria, Le Donne del Vino Umbria, Consorzio Tutela Vini Montefalco, Strada dei Vini del Cantico, Strada del Vino Colli del Trasimeno, Strada del Sagrantino, Strada dei Vini Etrusco-Romana.

Sulle pagine ufficiali dell’evento e sul sito internet umbriawine.it sono disponibili tutte le informazioni, su come acquistare in preorder i ticket degustazioni. L’accesso all’area è sempre libero e gratuito per tutti e tre i giorni di evento.