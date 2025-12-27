UmbriaCON 2026: nuovi ospiti internazionali annunciati

Dal 16 al 18 gennaio a Umbriafiere arrivano Mitsuhiro Arita e Natalia Tena: biglietti e programma già disponibili online Tra gli ospiti internazionali più attesi di UmbriaCON spiccano Mitsuhiro Arita, illustratore giapponese di fama mondiale e Natalia Tena, attrice e musicista britannica amata dal grande pubblico per i ruoli di Nymphadora Tonks (Harry Potter) e Osha (Il Trono di Spade). Il Festival Comics Arts & Games, giunto alla terza edizione, è in programma dal 16 al 18 gennaio 2026 presso il complesso espositivo UmbriaFiere di Bastia Umbra (Perugia). La risposta del pubblico è già entusiasta, con oltre 2.000 biglietti venduti online a diversi giorni dall’evento.

Mitsuhiro Arita, attivo dal 1996 nei settori dell’illustrazione, dell’animazione e dei videogiochi, sarà presente durante tutti e tre i giorni di UmbriaCON. Nel corso della sua carriera ha collaborato con Marvel, Dark Horse Comics e Magic: The Gathering, partecipando a importanti produzioni internazionali e contribuendo in modo decisivo all’immaginario visivo di saghe tra le più amate di sempre. Ospite fisso dei principali festival dedicati alla pop culture, porta a UmbriaCON un profilo artistico di assoluto rilievo, destinato a richiamare collezionisti e fan da tutta Italia.

Natalia Tena si potrà incontrare venerdì pomeriggio e sabato mattina. È Nymphadora Tonks nella saga di Harry Potter, personaggio iconico e amatissimo dai fan, e Osha in Game of Thrones, ruolo chiave delle prime stagioni della serie HBO, dove interpreta una figura istintiva, lucida e profondamente umana in un mondo dominato dal caos. Il suo percorso attraversa anche altri grandi universi narrativi: entra in Star Wars con The Mandalorian e prende parte al franchise action di John Wick, confermando una carriera capace di muoversi con naturalezza tra fantasy, fantascienza e cinema d’azione. Accanto ai blockbuster, Natalia Tena è protagonista di un solido percorso nel cinema indipendente, con titoli come 10.000 km — che le vale una nomination ai Premi Goya — e Anchor and Hope, dove emerge il lato più intimo e contemporaneo della sua recitazione.

Tutte le info per i Meet & Greet sono sul sito ufficiale > www.umbriacon.com

Dopo due edizioni di straordinario successo, UmbriaCON – Festival Comics Arts & Games si conferma come uno degli eventi di riferimento nel panorama nazionale, capace di attrarre non solo nerd e appassionati di fumetti, ma un pubblico sempre più ampio e trasversale: famiglie, professionisti del settore, fan di cinema, animazione, fantasy e intrattenimento.

Il tema della terza edizione è “CULT”, omaggio ai simboli intramontabili e ai successi di lunga durata della cultura pop, del cinema, delle serie TV, dell’arte e del fumetto.

Un parterre di ospiti d’eccezione

Accanto ad Arita e Tena, UmbriaCON 2026 ospiterà grandi nomi della scena internazionale e italiana. Tra questi, per citarne alcuni:

• Kevin Eastman, co-creatore delle leggendarie Teenage Mutant Ninja Turtles, che torna a UmbriaCON in collaborazione con Mirage Comics, confermando il festival come punto di riferimento per il fumetto mondiale;

• Massimo Bonfatti (Bonfa), maestro del fumetto italiano e creatore di personaggi iconici come Cattivik. La sua partecipazione rappresenta un omaggio alla grande tradizione del fumetto italiano;

• Gabriele Dell’Otto, illustratore di fama internazionale;

• Giulio Rincione, artista e autore della cover della seconda edizione;

• Caverna di Platone, tra le voci più seguite del mondo streaming.

A questi si aggiungono molti altri protagonisti già annunciati: Simon Bisley (autore della cover ufficiale 2026), Alex Maleev, Carmine Di Giandomenico, Sio e Fraffrog (GigaCiao), Emiliano Sciarra – che darà il via al record mondiale del torneo di Bang! più grande della storia – e grandi voci del doppiaggio come Francesco Pannofino e Pietro Ubaldi.

Sul palco si esibiranno Giorgio Vanni, la voce delle sigle più amate da Dragon Ball a Pokémon, gli Oliver Onions i re delle colonne sonore dai telefilm come Sandokan alla magica coppia Bud Spencer e Terence Hill, Dario Moccia e Davide Masella per Tomodachi Press e il cast di Disneiamo, che porterà la magia delle colonne sonore Disney con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini.

UmbriaCON 2026 si prepara così a regalare tre giorni di pura energia, magia e divertimento, celebrando il meglio della cultura pop internazionale nel cuore dell’Umbria.