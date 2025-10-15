Umbria, sostegno alla genitorialità: incremento risorse disponibili

Filipponi (Pd) “stanziamento complessivo di 3 milioni e 420 mila euro che rappresenta un importante incremento rispetto alle risorse assegnate nelle annualità precedenti”

“Uno stanziamento complessivo di 3 milioni e 420 mila euro che rappresenta un importante incremento rispetto alle risorse assegnate nelle annualità precedenti”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito democratico, Francesco Filipponi nel presentare un’interrogazione: “In Umbria da anni, è in atto un forte calo della natalità con un saldo naturale negativo che prosegue da oltre un decennio”.

“La Giunta regionale – spiega il consigliere Dem -, per fronteggiare l’emergenza demografica, ha approvato una misura di sostegno alla genitorialità: per il 2026 è previsto un contributo economico di 1.200 euro per ciascun figlio – nato, adottato o affidato tra il 4 giugno 2024 e il 31 dicembre 2025 – destinato alle madri lavoratrici o in cerca di occupazione. Uno strumento di aiuto concreto e di grande valore per le donne umbre, nonché di contrasto al calo demografico. Per questo – conclude Filipponi – chiedo alla Giunta regionale quali saranno i tempi di pubblicazione dell’avviso pubblico e le modalità di fruizione”.