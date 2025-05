‘Umbria Selvatica’, oltre 30 aziende insieme per valorizzare le carni di selvaggina

A Bastia Umbra, durante Caccia Village, presentati progettualità e obiettivi futuri della Rete – Da ‘problema’ a risorsa: può diventare una fonte di reddito, di impresa e di sviluppo del territorio, in un percorso di filiera di qualità, garantita, salubre e sostenibile

Affrontare la questione degli ungulati, in particolare dei cinghiali, con l’obiettivo di regolamentare l’intera filiera, dalla gestione del problema dell’eccesso di fauna selvatica e dei danni causati all’agricoltura, e non solo, alla trasformazione e valorizzazione delle carni. È l’obiettivo di Umbria selvatica, la Rete di imprese promossa da Confagricoltura Umbria ed Ente produttori selvaggina (Eps), che racchiude oltre trenta aziende agricole umbre, organizzate per dar vita ad un esempio unico di filiera delle carni di selvaggina in Italia.

Occasione per presentare la Rete, le sue progettualità e gli obiettivi futuri è stato Caccia Village, salone nazionale della caccia e del tiro che si è tenuto all’Umbriafiere di Bastia Umbra, in particolare un incontro che ha visto la partecipazione di Igor Cruciani, presidente di Eps, Daniele Paoloni, presidente di Umbria Selvatica, e Simona Meloni, assessore alle Politiche agricole a agroalimentari e a Cacca e Pesca della Regione Umbria. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come, parallelamente alla crescita delle popolazioni di cinghiali, caprioli, daini e cervi, non si è ancora affermata in Umbria una piena tracciabilità e valorizzazione delle carni di ungulati selvatici che quindi, ad oggi, rappresentano sostanzialmente un ‘costo’ per tutta la collettività. La Rete si pone l’obiettivo di rovesciare radicalmente la prospettiva: la carne di ungulati, e in generale quella di selvaggina, può e deve diventare una fonte di reddito, di impresa e di sviluppo del territorio, tramite una sua valorizzazione in un percorso di filiera di qualità, garantita, salubre e sostenibile. Inoltre, a fronte di un elevato interesse del mercato, certificato da sondaggi realizzati a livello nazionale, e di un’ampia disponibilità di ‘materia prima’, si rileva come la quantità di carne di ungulati selvatici di origine estera è preponderante su quella locale e quindi la creazione di una filiera è anche un mezzo per salvaguardare il benessere animale ed il consumatore finale, in quanto la carne migliore è quella proveniente da animali che non subiscono stress in vita e che vengono adeguatamente trattati durante le fasi di lavorazione.