Umbria quint’ultima in Italia per numero impianti fotovoltaico

La produzione di energia elettrica da fotovoltaico non sembra avere preso piede in Umbria.
E’ infatti sedicesima per numero di impianti, 39.367, tra le 20 regioni italiane secondo i dati elaborati da Italia Solare su base Gaudì-Terna. Dietro all’Umbria si collocano Basilicata, Liguria, Molise e Valle d’Aosta. In Italia risultano attualmente due milioni 11.056 impianti. La Lombardia guida la classifica delle regioni più solarizzate d’Italia con 326.586 impianti fotovoltaici connessi alla rete, seguita da Veneto (274.699).