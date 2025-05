Umbria Pride Starter Pack: il cammino verso l’Umbria Pride 2025

L’evento è in programma dal 30 maggio al 4 giugno

Dal 30 maggio al 4 giugno ARCI Comitato Provinciale Terni organizza “Umbria Pride Starter Pack”, una rassegna di eventi culturali, artistici e sociali che segna l’inizio del mese del Pride e prepara il cammino verso l’Umbria Pride 2025, in programma il 5 luglio.

Per la prima volta, ARCI Terni è partner ufficiale e operativo di Umbria Pride, una manifestazione fondamentale per i diritti della comunità LGBTQIA+, che in Umbria rappresenta un presidio di libertà, autodeterminazione e giustizia sociale. Una partecipazione che sottolinea l’impegno costante di ARCI nella promozione dei diritti civili e nella costruzione di una società inclusiva, libera da discriminazioni e stereotipi. ARCI Terni è orgogliosa di organizzare questa rassegna, convinta che la cultura, la partecipazione e l’attivismo siano strumenti fondamentali per costruire comunità accoglienti, consapevoli e libere da ogni forma di esclusione.

La rassegna è realizzata in collaborazione con l’associazione Esedomani – organizzatrice del Pride – e con Umbria Pride, punto di riferimento territoriale per le istanze della comunità LGBTQIA+. Numerose le realtà coinvolte attivamente: I Circoli ARCI “Accademia del Tempo Libero” e “Jonas Club”, Ephebia, Catena, Il Pettirosso Aps, Arci Solidarietà, Il Progetto.

Il programma prevede quattro appuntamenti: il via il 30 maggio al “Jonas Club” di Terni con Opening night con live set a cura di Ephebia (Endit, Minimal, Malpela con Lunatika) e DJ set powered by Jonas Club. Secondo appuntamento Sabato 31 dalle 17 al Parco “Donatelli” di Narni Scalo con “Leggere senza stereotipi”, letture inclusive a cura de Il Pettirosso. A seguire saluti istituzionali e presentazione del Pride Month. La serata prosegue con il live set di Cane sulla Luna. Martedì 3 giugno presso il Centro “S. Efebo” di Terni Inaugurazione della mostra “Be Pride, Be Unique”: fotografie di Stefano Tancini e illustrazioni di Daniel Pisanu, Erika Cesaroni, Skyler Iapino, Gian Marco Bragoni.

La mostra “Be Pride, Be Unique” celebra l’identità e la diversità della comunità LGBTQ+ ma non solo attraverso un connubio artistico di fotografia e fumetto. Le opere fotografiche di Stefano Tancini catturano momenti di autenticità e emozione, ritratti di individui che esprimono il loro orgoglio e la loro storia in un contesto di libertà e accettazione. Accanto a queste immagini, le illustrazioni aggiungono una dimensione narrativa, usando il linguaggio del fumetto per esplorare tematiche di amore, identità e resistenza.

Ogni artista porta la propria voce unica in questo progetto, creando un dialogo visivo che invita i visitatori a riflettere sulle esperienze della comunità LGBTQ+ e a celebrare la bellezza della diversità. La mostra si propone non solo come un’esperienza estetica, ma anche come un momento di sensibilizzazione e condivisione, promuovendo l’importanza dell’inclusione e del rispetto. “Be Pride, Be Unique” è un invito a vivere l’arte come un mezzo di espressione e un veicolo di cambiamento sociale, rendendo omaggio a coloro che lottano per i propri diritti e per la propria libertà.

Appuntamento finale il 4 giugno dalle 19.00 presso il “Lab.Biciclario” a Terni con il Reading teatrale “Garofani verdi”, a cura del Progetto Mandela. Garofani verdi è un breve viaggio nel teatro LGBTQ+. Progetto Mandela propone un reading che attraversa alcune tappe del teatro LGBTQ+, teatro che ha rappresentato e continua a rappresentare un mezzo potente per dare voce ad esperienze e rivendicazioni promuovendo il dialogo, l’inclusione e il cambiamento sociale. Un omaggio alle parole che hanno rotto il silenzio, dando voce a chi, per troppo tempo, è rimastə fuori scena.

Reading teatrale a cura di Progetto Mandela

con Cecilia di Giuli, Elisa Gabrielli e ə giovanə del laboratorio di teatro.

Selezione e tessitura drammaturgica Irene Loesch

Alle ore 21.00: Poetry Slam tematico a cura del Collettivo Catena e ARCI. Il pubblico sarà giudice di una sfida poetica sui temi del Pride, con particolare riferimento al claim 2025: “FUORI”.

Per info e aggiornamenti:

Facebook – Instagram