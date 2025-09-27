Umbria, oltre 22 milioni dal MIT per le strade provinciali

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato oltre 22 milioni di euro alla Regione Umbria per interventi di riqualificazione della rete stradale.
I fondi, utilizzabili dalle Province, rientrano in una strategia nazionale che ha previsto oltre un miliardo di euro distribuiti su tutto il territorio italiano.
Lo comunica lo stesso ministero, sottolineando che si tratta di una somma significativa, definita come risposta alle esigenze di adeguamento della rete provinciale, nell’ambito di un provvedimento promosso dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini.
Le risorse per l’Umbria sono così suddivise: 16.444.936,25 euro alla Provincia di Perugia e 5.560.674,85 euro alla Provincia di Terni, per un totale di 22.005.611,10 euro.