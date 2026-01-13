Umbria: la mobilità elettrica torna in classe con la 2° edizione di “E-MOBILITY@SCHOOL”, il progetto didattico di Ewiva 

Per l’anno scolastico 2025-2026, l’iniziativa coinvolgerà 700 classi in tutta Italia. Raddoppiano gli incontri in classe con gli esperti e torna il contest creativo che trasforma le idee degli studenti in arte urbana. In Umbria hanno aderito 17 classi della provincia di Perugia, per un totale di oltre 540 studenti.

Perugia, 13 gennaio 2026 – Ewiva, l’azienda nata grazie alla joint venture tra Enel X e Gruppo Volkswagen per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia attraverso la realizzazione della più grande rete di ricarica ultra-veloce del Paese, ha lanciato ufficialmente anche sul territorio umbro la seconda edizione di “E-MOBILITY@SCHOOL – Il viaggio elettrizzante inizia oggi”, un percorso formativo pensato per avvicinare studenti e docenti al tema della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale.

Il progetto, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato in collaborazione con Neways, è gratuito e si rivolge agli istituti secondari di secondo grado su tutto il territorio nazionale, da nord a sud. L’obiettivo è di promuovere una cultura orientata alla mobilità sostenibile, informando, sfatando falsi miti e, soprattutto, stimolando riflessioni consapevoli tra le nuove generazioni. In Umbria hanno aderito 17 classi della provincia di Perugia, per un totale di oltre 540 studenti.

Per Ewiva, la transizione verso una mobilità sostenibile non è soltanto una questione tecnologica, ma prima di tutto culturale; ecco quindi che con il progetto ‘E-MOBILITY@SCHOOL’ l’azienda si pone l’obiettivo di contribuire a costruire una nuova consapevolezza, partendo dai giovani: protagonisti del cambiamento, portatori di nuove abitudini e valori. Per Ewiva, infatti, è fondamentale che la scuola diventi un laboratorio di futuro, dove la sostenibilità non sia più percepita come un’opzione, ma come l’unica direzione possibile per costruire un domani migliore.

Numeri in crescita per la seconda edizione: da 500 a 700 classi

Rispetto allo scorso anno, il progetto si amplia significativamente: sono oltre 700 le classi protagoniste di questa nuova edizione, con un potenziale di 17.500 di studenti raggiunti. In Umbria, come suddetto, hanno aderito 17 classi della provincia di Perugia, per un totale di oltre 540 studenti.

Ogni scuola riceverà un kit didattico, fruibile sia online che offline, pensato per supportare efficacemente il lavoro dei docenti in aula ma ideale anche per lo studio individuale a casa. I materiali affrontano in modo chiaro e coinvolgente argomenti come la sostenibilità ambientale, le energie rinnovabili, il cambiamento climatico e le innovazioni tecnologiche legate all’e-mobility. Infatti, il contenuto del kit didattico è coerente con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e con quanto previsto dall’insegnamento trasversale di Educazione civica, e può essere integrato facilmente nei percorsi curricolari. Al termine delle attività è previsto un questionario finale: superandolo, gli studenti ottengono un attestato di partecipazione valido per il riconoscimento dei crediti formativi, secondo le modalità definite dal singolo istituto scolastico.

Non solo: in questa seconda edizione, gli incontri in presenza con esperti Ewiva raddoppiano, passando da 3 a 6 tappe su tutto il territorio nazionale. Pensati per stimolare un confronto autentico e costruttivo tra il mondo industriale e quello scolastico, questi appuntamenti offrono a studenti e docenti l’opportunità di approfondire i temi della transizione ecologica, dell’innovazione tecnologica e della mobilità sostenibile. Un’occasione preziosa per portare nelle aule testimonianze reali, esempi virtuosi e ispirazioni capaci di accendere nei più giovani curiosità, consapevolezza e senso di responsabilità verso il futuro.

Il contest creativo: idee che diventano arte urbana

Viene confermato anche per il 2025-2026 il contest creativo, che quest’anno si rinnova nei contenuti e nell’impostazione. Alle classi che decideranno di aderire sarà richiesto di realizzare un elaborato ispirato alla traccia “Energia e mobilità sostenibile: come immagini il futuro?”, interpretando i valori fondanti di Ewiva:

Libertà , intesa come la possibilità di viaggiare in elettrico in modo semplice;

, intesa come la possibilità di viaggiare in elettrico in modo semplice; Sostenibilità , attraverso un’esperienza a zero emissioni, silenziosa e rilassante;

, attraverso un’esperienza a zero emissioni, silenziosa e rilassante; Massima potenza , grazie a infrastrutture efficienti che permettono una ricarica ultra-veloce;

, grazie a infrastrutture efficienti che permettono una ricarica ultra-veloce; Accessibilità, intesa come l’opportunità per tutti di ricaricare facilmente.

Gli elaborati vincitori verranno trasformati in vere e proprie opere murali: a partire dai disegni degli studenti, street artist professionisti realizzeranno decorazioni artistiche che andranno ad abbellire le cabine elettriche di alcune stazioni di ricarica Ewiva in diverse località italiane. Inoltre, alle tre scuole vincitrici saranno assegnati voucher del valore di 1.000€ ciascuno per l’acquisto di materiali didattici.